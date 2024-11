Începând de marți,19 noiembrie, în fiecare seară la 19.30 Nicușor Dan, Elena Lasconi, Mircea Geoană și Marcel Ciolacu, la Antena 1

România noastră, în direct la la Observator! „Alege ce urmează! Tu ești Liderul!"

Ce vrei de la președintele tău? Cum să fie liderul țării? Ce să facă șeful statului pentru România ta? Cum ar trebui să arate viitorul Bucureștiului? Antena 1 le oferă românilor, în ultimele 4 seri de campanie dinaintea alegerilor, confruntări one on one cu cei care promit şi decid într-un moment în care toți trebuie să decidem cine și cum va conduce România noastră.

Ce vor românii de la România? 10 teme esențiale!

Nicușor Dan, al doilea cel mai votat om după președinte din România, care cere pentru a doua oară în acest an votul bucureștenilor la referendumul de duminică, și Elena Lasconi, Mircea Geoană și Marcel Ciolacu – candidați la președinția României vin în fața românilor! Observator pune pe masă 10 teme esențiale din cel mai mare Studiu Național, teme validate statistic pe un eșantion care nu a fost atins de nicio cercetare electorală. De marți 19 noiembrie, la 19.30 - ora adevărului!

Confruntare cu agenda reală a românilor evidențiată de Studiul Național Antena

Studiul Național Antena, cel mai mare demers jurnalistic din România ultimilor 35 de ani, a scos la iveală o carte întreagă de frământări, de întrebări, de probleme și de dorințe. O agendă reală a românilor, cu teme și întrebări fundamentate pe sondarea societății, care diferă de agenda din Social Media. Cel mai profund set de întrebări și răspunsuri despre România realizat de către prestigioasa companie internațională de cercetare de piaţă din top 3 mondial Ipsos ajunge pe masa celor care promit.

„Românii cred în puterea Liderului - cel care arată calea, care pune accentul pe ce trebuie, care are grijă de oameni și care ia marile decizii. Studiul Național Antena ne-a arătat concret ce marchează negativ viețile românilor. Sunt cifre pe care le-am văzut în ultima lună, la Observator, în Campania «România mea, România ta, România noastră!»

Românii nu au nevoie de promisiuni abstracte, ci de o misiune clară, asumată public și verificată periodic. Vom cere răspunsuri concrete la întrebările născute din agenda reală. Dăm voce întrebărilor românilor, astfel încât ei să poată Alege ce urmează!" - Alessandra Stoicescu, jurnalist Observator

De marți, 19 noiembrie, „Alege ce urmează! România noastră, în direct la Observator!" - ora 19.30, Antena 1.

Despre oameni. Întrebările așa cum trebuie să fie! Observator, Antena 1.

