Andrea Bocelli, unul dintre cei mai iubiți tenori din lume, a făcut un anunț NEAȘTEPTAT: A venit timpul…

Tenorul italian Andrea Bocelli a anunțat că va lansa un nou album cu melodii originale, „Si”, pe 26 octombrie, aceasta urmând să fie prima sa lansare din ultimii 14 ani.

Artistul a colaborat cu Decca/Sugar Records pentru acest album, în care și-a dorit să „își amintească de tinerețe”.

„Am vrut să mă întorc la amintirile mele de când eram un tânăr cântând la un pian dintr-un bar. Sigur că de atunci am produs multe albume, am interpretat multe coveruri și am realizat multe alte lucruri”, a spus tenorul.

„Însă, la un moment dat, mi-am spus: «Poate că a venit timpul să fac efortul de a găsi noi melodii»”, a adăugat el.

Bocelli a înregistrat noile melodii în locuința lui din Italia. Aceste cântece au fpst produse de legendarul Bob Ezrin, care a mai colaborat cu artiști și trupe precum Pink Floyd, Lou Reed.

Noile melodii ale lui Andrea Bocelli vorbesc despre iubire, credință și familie.

Principala melodie ce va fi inclusă pe noul album, „If Only”, a fost înregistrată în trei limbi – engleză, spaniolă și italiană.

Acest cântec a fost scris de Francesco Sartori și de regratatul Lucio Quarantotto – care a ajutat la scrierea unor dintre cele mai mari hituri ale lui Bocelli, precum „Con Te Commenting”, în urmă cu peste 20 de ani.

„În această perioadă istorică pe care o trăim spunem prea des «nu». Însă, «da» este cuvântul pe care îl spui atunci când trăiești primul sărut, când cazi de acord cu cineva, când vrei să faci pe cineva să se simtă bine. «Da» este cuvântul pe care îl spui de fiecare dată când lucrurile se vor încheia bine”, a spus Bocelli, explicând titlul noului său album.