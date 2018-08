Antonia a făcut echipă cu Pitbull și a lansat un remix de zile mari. Aşa ceva NU vrei să ratezi!

Pentru piesa "Wild Horses", Antonia a colaborat in 2014 cu Jay Sean, rapper și producător britanic recunoscut pentru hituri precum "Eyes On You", "Ride It" și "Stolen".

"Wild Horses" a fost compusă la Londra, în studiourile Wendy House Production, de o echipă formată din Noonie Bao (cea care a compus și interpretează piesa ‘I Could Be The One’ – Avicii feat. Nicky Romero) și Wayne Hector, autorul unor hituri precum “I Hate this Part” – Pussycat Dolls, “Circus” - Britney Spears, “Tattoo” - Jason DeRulo.

In 2018, Lotus, un DJ necunoscut la scară largă - care a remixat destul de multe piese și l-a adăugat pe Pitbull în cele mai multe dintre ele, a fost cel care a venit cu ideea. A adăugat versuri de la Pitbull, a folosit Remix-ul Budybangers și a dat un nou titlu piesei, "Wild Wild Horses", amestecând totul.