Cea mai tare colaborare a momentului! Tostogan's feat. Ami - "Sunt bine". Mai ai vreun dubiu că nu va fi hitul verii?

Tostogan și Ami cântă la Răi da' buni piesa "Sunt bine", o piesă antrenantă care are toate șansele să cucerească topurile naționale și internaționale. Mai ai vreun dubiu că nu va fi hitul verii? Dacă e așa, ar trebui să știi că melodia este acompaniată de un videoclip regizat de Alex Ceaușu, unul de-a dreptul superb, filmat în două locații din Romania.

Mesajul piesei e simplu: acolo unde e dragoste, niciun obstacol nu e prea puternic! Clipul redă în imagini aventura a doi îndrăgostiți care trec peste orice obstacol, pentru că nicio greutate nu este prea mare, dacă sunt împreună.

“Pentru mulți, muzica e matematică, pentru unii e plăcere, iar pentru alții e pură pasiune. Mie-mi place să mă joc și am vrut să văd dacă am parteneri în nebunia mea. Am găsit gașca de la EpiQ, au venit si cei de la Cat Music și ne-am întâlnit cu AMI, care a dat sclipire trupei noastre. Sper ca joaca mea să se transforme în muzică”, a declarat Tostogan’S, citat de www.infomusic.ro.

Originar din Republica Moldova, Andrei Tostogana cucerit topurile muzicale din Republica Moldova și Kazahstan. Și acum a venit rândul să „cuprindă” publicul din România. Cât despre Ami, ea nu mai are nevoie de nicio prezentare: a lansat piese precum “Trumpet Lights”, “Te-aștept diseară”, “Playa en Costa Rica” sau colaborarea de succes cu Grasu XXL, “Deja Vu”.