Eurovision România 2023. Cine sunt cei 12 concurenți calificați în finala selecției naționale

Juriul de specialitate Eurovision România a ales cele 12 piese finaliste care vor intra în concursul muzical. Semifinalele pentru Eurovision Song Contest 2023 au fost programate pentru zilele de 9 şi 11 mai 2023, iar finala se va desfășura pe 13 mai 2023. Până atunci, însă, este pregătit un spectacol al Selecției Naționale în care vor fi interpretate live toate cele 12 piese.

Spectacolul va avea loc pe data de 11 februarie 2023 și va fi transmis din studiourile SRTv. Câștigătorul va fi desemnat prin votul publicului, urmând ca fiecare melodie să fie votată pe durata difuzării ei. Piesa care va avea cele mai multe voturi va reprezenta România la concursul muzical care se va desfașura în Marea Britanie.

Lista completă a finaliștilor Eurovision România 2023. Cine sunt artiștii

TVR 1 a anunțat lista finaliștilor Eurovision Song Contest 2023. Componenţa juriului este următoarea: Sebastian Ferenţ (Untold şi Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă (Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well), Alin Vaida (Festivalul Jazz in the Park), Mihai Predescu, șeful delegaţiei României pentru Eurovision 2023 și Remus Achim, regizorul proiectului ESC 2023.

Citește și: Schimbări majore pentru Eurovision 2023. Cum se va modifica sistemul de vot

Adriana Moraru, Aledaida, AMIA, Andrada Popa, Andreea D Folclor Orchestra, Deiona, Erin Dăneţ, Maryliss, Ocean Drive, No Artist, Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros și Theodor Andrei sunt cei 12 finaliști de la Eurovision România 2023, potrivit TVR 1.

În continuare, vă prezentăm povestea din spatele fiecărui artist finalist Eurovision 2023:

Andrada Popa, "No time for me"

Pe Andrada Popa este posibil să o recunoașteți dintr-un serial românesc celebru. Are 25 de ani și o mulțime de satisfacții pe plan artistic, colaborând cu Universal şi Sony Music UK, pentru care a compus şi interpretat melodii. Andrada s-a mutat în Londra acolo unde a studiat Musical Theatre la London College of Music. De-a lungul timpului a câștigat peste 30 de premii și trofee la festivalurile de muzică din țară, dar și din străinătate. În 2008 a reprezentat România la Eurovision Junior în Cipru, potrivit G4Media.ro.

Ocean Drive, "Take you home"

Ocean Drive este o trupă compusă din patru tineri din Baia Mare: Condor Andrei-Glad, Dunca Alin-Mihai, Dragoş David-Andrei şi Czol Laszlo. Cu toții au peste 12 ani de activitate în industria muzicală, dar s-au reunit sub numele de „Ocean Drive” din septembrie 2022. „Take You Home” este o creație proprie a trupei care își va face debutul chiar pe scena Eurovision.

Amia, "Puppet"

Amia este o artistă în vârstă de 19 ani semnată Shark Records, sub numele de scenă AMIA, începând cu anul 2022. Pe numele ei real Maria-Alexia Troacă, se laudă cu premii importante, printre care: Premiul I la Festivalul Naţional “Florentin Delmar” Focşani 2021, Grand Prix 2020 la Concursul Internaţional “Good Vibes” by Adina Sim.

Deiona, „Call on me"

Numele real al artistei este Andrea-Ioana Stoica. Are doar 17 ani și este un artist la început de drum, semnat Shark Records începând din 2022. Cu toate că este adolescentă, Deiona ia viața de artist în serios și spune că motto-ul după are se ghidează este „De aici doar în sus!”. În 2018 a câștigat Trofeul Festivalului Naţional “All for music”, dar și Marele Trofeu al Festivalului „Lumini Sonore” by Ozana Barabancea, conform sursei citate mai sus.

Andrei Duţu, "Statues"

Andrei Duţu este un artist în vârstă de 28 de ani și a fost finalist X Factor 2021 în echipa lui Ștefan Bănică Jr. Adrei Duțu a studiat muzica în Marea Britanie și s-a întors în România pentru a fi mai aproape de familia sa. În perioada sa de ședere în Anglia, Andrei Duțu a pus bazele trupei underground Unknown Chapters.

Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and on)

Theodor Andrei are 19 ani şi este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator şi actor. Are în palmares peste 200 de premii la festivaluri naționale și internaționale, cu peste 100 de melodii compuse de el. Printre premiile câștigate de Theodor Andrei amintim: Premiul Myosotis pentru cea mai bună creaţie a unui cantautor, pentru piesa “Artist” (muzica şi versuri Theodor Andrei) de pe albumul “FRAGIL”. De asemenea, deţine Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 şi Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022.

Citește și: Ce au anunțat organizatorii Eurovision 2023. Unde s-ar putea ține concursul după ce s-a anunțat că nu va fi în Ucraina

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros,”Lele”

Steven Roho (Roşu Stefan Alexandru) este component al formației Albatros din 2012. Este un fost sportiv pasionat de muzică, iar în 2018 a participat la X Factor România, unde a ajuns până în etapa de bootcamp.

Gabriella (Gabriela Lazăr) cântă din copilărie, dar abia la 16 ani și-a făcut debutul pe scenă. A cântat pentru prima oară în cadrul unui festival de teatru în limba franceză, la Douai. A participat la X Factor în 2015 și a ajuns până în etapa de bootcamp. A cântat în deschiderea Rihannei la festivalul Neversea.

Formația Albatros este una dintre cele mai longevive trupe din România. Înființată în anii '90 , Formația Albastros are un repertoriu de piese proprii compuse de Lapadat Ştefan Cristian, cel care a și format trupa. Alături de Melcescu Marian, instrumentist în Formaţia Albatros, au avut împreună o activitate susţinută în domeniul muzical.

Aledaida, „Bla Bla Bla”

Adela Purcel (Aledaida) este o artistă în vârstă de 24 de ani, originară din Cluj. A terminat cursurile Școlii Populare de Arte, specialitatea Canto Muzică Uşoară, dar a cochetat și cu actoria. În urmă cu un an, Adela a lansat prima ei piesă și a depășit 700.000 de vizualizări.

Adriana Moraru, „Faralaes”

Adriana Moraru este o artistă româncă stabilită de 21 de ani în Spania. A început să studieze muzica de la șase ani, inclusiv solfegiul, vioara, pianul, canto clasic. A participat la emisiunea Ploaia de stele, a câștigat distincții la mai multe festivaluri muzicale și la un Concurs de karaoke național, la numai 14 ani. A avut colaborări cu DJ și producători cunoscuți de la casele de discuri Blanco y Nero și Kurtuva Music.

Maryliss, „Hai vino”

Maria-Eliza Avramescu a studiat Școala Populară de Arte. Are o trupă alături de care a participat la mai multe evenimente importante din țară, printre care și Bega Music Festival, un festival organizat în Timișoara, piesa ei calificându-se pe locul doi.

Jax Man, „Bad & Cool”

Erin Dăneț este un artist în vârstă de 24 de ani din Brașov și cântă de la șase ani. A început cu tobele, după care a studiat chitara. De asemenea, a făcut parte și dintr-un cor. La 11 ani s-a mutat în Belgia cu părinții și pentru câțiva ani s-a întors în România pentru a urma Liceul de Muzică. La vârsta adolescenței a descoperit căare o înclinație spre compoziție și producție muzicală, astfel că și-a pus bazele propriului studio de muzică: Shark Records.

Andreea D Folclor Orchestra, „Perinița mea”

Andreea D sau Andreea Păduraru este cunoscută pentru colaborările sale cu Sasa Lopez și DJ Sava. Are în palmares numeroase premii internaționale, printre care și două discuri de aur pentru vânzările din Canada și Japonia și peste 75 de milioane de vizualizări pe YouTube. Andreea D și-a început cariera solo în 2011 și a lansat piese care au adunat milioane de vizualizări pe YouTube și platformele de streaming. Alături de compozitorul Silviu Păduraru, a înființat un nou proiect, Andreea D Folclor Orchestra, pentru a readuce în atenția publicului folclorul și tradițiile românești, dar interpretate într-o manieră modernă.

Actorii serialului Lia - Soția soțului meu, primele dezvăluiri și imagini exclusive din culise. Vezi episodul în AntenaPLAY.