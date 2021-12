Finala X Factor 2021. Andrei Duțu a captat atenția juriului cu piesa „Say Something”. Tânărul a adus emoție pură pe scenă

Andrei Duțu a pășit cu încredere pe scena X Factor încă de la audiții și a făcut show total de la prima sa apariție. Concurentul a reușit să atragă simpatia publicului, dar și a juraților cu felul carismatic și talentul remarcabil.

Faptul că a ajuns până în Marea Finală a show-ului este o mare realizare pentru el și un vis devenit realitate: „Pentru mine X Factor a fost un semn (...) Drumul meu ia amploare în România!”

De-a lungul competiției, finalistul lui Ștefan Bănică a primit o mulțime de laude din partea juraților pentru evoluția sa spectaculoasă de la X Factor: „Are toate datele de a fi un câștigător!”.

Andrei Duțu își dorește foarte mult să câștige sezonul 10 X Factor, motiv pentru care a muncit din greu în această ultima ediție a emisiunii: „Momentul în care visul meu poate să devină realitate!”

Înainte de a urca pe scenă, concurentul a primit câteva cuvinte frumoase de la persoanele importante din viața lui.

Andrei Duțu a emoționat publicul cu piesa „Say Something”, în Marea Finală X Factor sezonul 10

Finalistul lui Ștefan Bănică a făcut show total în Finala sezonului 10 X Factor. Andrei Duțu a interpretat perfect melodia „Say Something” și a transmis o avalanșă de emoții. Jurații nu și-au mai putut lua ochii de la ei și l-au ascultat cu atenție.

Concurentul a reușit să aducă „emoția pură” pe scenă și să impresioneze jurații cu timbrul său vocal, dar și momentul „pasional. Vocea sa a răsunat în tot paltoul, iar aplauzele nu au lipsit prea mult din peisaj.

La finalul momentului, Delia și Ștefan Bănică s-au ridicat de la masa juriului și au avut o reacție de-a dreptul neașteptată.

Ce au spus jurații despre momentul lui Andrei Duțu, din Finala X Factor sezonul 10

Andrei Duțu a reușit să facă senzație, lucru pe care l-a recunoscut și Florin Ristei. Juratul a dezvăluit că ar lua telefonul în mână și l-ar vota fără nicio ezitare.

„Este fix ce a trebuit! A fost pură emoție și a fost suficient, a fost încredibil de frumos”, i-a spus Delia, vizibil entuziasmată.

„Ai reușit să interpretezi foarte frumos acest cântec. A fost un moment pasional, ai fost înconjurat de această regie frumoasă, iar vocea ta a sunat foarte bine. Felicitări!”, a mărturisit și Loredana.

Ștefan Bănică a ținut să își exprime mândria prin câteva laude: „Eu n-am putut să-mi iau ochii de la tine, de la modul în care cântai, de la modul în care transmiți, asta e tot ce îmi doream. M-ai dus într-o altă lume, ăsta e un dar unic.”

Cine este Andrei Duțu de la X Factor 2021 sezon 10

Andrei Duțu este din București, însă a locuit șase ani în Londra. ”Eu am vrut tare mult să-mi descopăr talentul cu adevărat. M-a atras mereu asta, plecarea spre Anglia. Mi s-a părut că e o școală potrivită pentru ce voiam eu să fac. Am făcut BIN. Am dat niște audiții, m-au plăcut și mi-au propus să vin, dacă pot să-mi susțin traiul.”, a povestit Andrei în audițiile X Factor 2021.

A reușit să se descurce. În dorința de a se putea întreține, s-a alăturat unui artist care performa pe stradă.

”Am găsit un cântăreț pe stradă și m-am alăturat lui. În câteva minute am primit ofertă să cânt într-un pub. Lucram la grădinărit, la gătit, tot felul de ajutor, cărat lucruri de colo colo, ceva mic. Am avut o șansă imensă de a învăța acolo. Sunt un om care a muncit și a înțeles ce înseamnă muncă. Vreau să arăt că nu am plecat degeaba și este momentul ca povestea mea să fie auzită.”, a explicat concurentul.

Cum se alege câștigătorul X Factor 2021

În finala sezonului 10 X Factor, publicul este cel care decide cine va obține marele premiu. Potrivit regulamentului concursului, oamenii își pot vota preferatul în Marea Finală X Factor 2021, prin voturile trimise prin SMS la 1313.

Votul va fi unic, astfel încât de pe un număr de telefon se poate trimite un singur vot.

Așadar, pentru a-l vota pe Nick Casciaro trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „NICK”.

Pentru a-i vota pe Jomajii trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „JOMAJII”.

Pentru a-l vota pe Andrei Duțu trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „ANDREI”.

Pentru a o vota pe Bryana Holingher trebuie să trimiteți SMS la 1313 cu textul „BRYANA”.

Finalistul care va obține numărul cel mai mare de voturi din partea telespectatorilor va fi declarat marele câștigător al Concursului și va obține premiul în valoare de 50.000 de euro. Votul va fi permis de la începutul Finalei.