Garth Brooks, Kacey Musgraves şi Luke Combs, între câştigătorii galei Country Music Awards

Cea de-a 53-a gală organizată de Country Music Association a fost găzduită de Carrie Underwood, Reba McEntire şi Dolly Parton.

Garth Brooks este marele câştigător al serii, desemnat „Entertainer of the Year”, pentru a şaptea oară, potrivit The Hollywood Reporter. La această categorie au mai fost nominalizaţi Eric Church, Chris Stapleton, Carrie Underwood şi Keith Urban.

Kacey Musgraves şi Luke Combs s-au impus la categoriile „Female Vocalist” şi „Male Vocalist”, iar videoclipul single-ului „Rainbow”, cântat de Musgraves, a fost, de asemenea, premiat.

Single-ul anului a fost ales „God's Country" al lui Blake Shelton, albumul anului - „Girl” al lui Maren Morris şi cântecul anului - „Beautiful Crazy", compus de Luke Combs, Wyatt B. Durrette III şi Robert Williford.