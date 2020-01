Grammy 2020 - Billie Eilish, marea câştigătoare. Starurile i-au adus omagii lui Kobe Bryant

Palmaresul galei premiilor Grammy a fost dominat de noile nume ale muzicii.

Cântăreaţa Billie Eilish, în vârstă de 18 ani, şi fratele ei, producător, au câştigat şase trofee, după ce primise şapte selecţii.

Albumul ei de debut, „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, a fost desemnat albumul anului, iar artista a câştigat şi titlul de cel mai bun nou artist. Cântecul anului a fost desemnat „Bad Guy”, compus de Billie Eilish O’Connell şi Finneas O’Connell şi interpretat de Billie Eilish, care a fost ales şi înregistrarea anului. Eilish s-a impus şi la categoria „Best Pop Vocal Album”, cu „When We All Fall Asleep, Where Do We Go”. Finneas a fost desemnat câştigatăr şi la categoria „Best Engineered Album, Non-Classical”.

Lizzo a câştigat la categoriile „Best Pop Solo Performance”, cu „Thruth Hurts”, la „Best Traditional R&B Performance”, cu „Jerome”, şi „Best Urban Contemporary Album”, cu „Cuz I Love You (Deluxe)”.

Cel mai bun album rap a fost ales „Igor”, semnat Tyler, The Creator.

În sfera rock, s-au impus: Gary Glark Jr. la categoria „Best Rock Performance” şi „Best Rock Song” (cu „This Land”), Tool la categoria „Best Metal Perfoamnce” (cu „7empest”), Cage The Elephant la categoria „Best Rock Album” (cu Social Cues”).

Cel mai bun album R&B a fost desemnat „Venture”, semnat Anderson .Paak.

„Racks In The Middle” - Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-boy - s-a impus la categoria „Best Rap Performance”, Willie Nelson, la „Best Country Solo Performance”, cu „Ride Me Back Home”, iar cel mai bun cântec country a fost ales „Bring My Flowers Now”, interpretat de Tanya Tucker. Ea s-a impus şi la categoria „Best Country Album”, cu „While I’m Livin’”. Duminică seară, Tucker a câştigat primul Grammy, după 47 de ani de la prima nominalizare.

Hussle, precum şi Chris Cornell, au câştigat trofee postum. Pentru rapper a fost primul Grammy. Fostul lider al trupei Soundgarden s-a impus la categoria „Best Recording Package”, cu setul de 17 piese, între care două nelansate până în prezent.

Sursa : news.ro