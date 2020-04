Hamilton Bohannon, unul dintre greii muzicii disco, a murit la vârsta de 78 de ani!

Bohannon s-a născut la Newnan în 1942, într-o familie de oameni muncitori, șefi ai unei frizerii și a unei cafenele. El a început să își descopere talentul de la o vârstă fragedă. Mobilierul familiei era instrumentul perfect pentru repetiții. A trecut la nivelul profesionist după ce s-a mutat în Atlanta, în urma absolvirii liceului, alături de prietenul său Jimi Hendrix.

A urmat ceea ce multor tineri li se părea un vis de neîndeplinit.Talentul său a fost remarcat de Stevie Wonder, care l-a și angajat pe postul de baterist. Vizibil întregii lumii, cei de la Motown Records au pus ochii pe Bohannon și i-au pus în față o ofertă tentantă. Și așa a apărut proiectul ‘’Bohannon and The Motown Sound’’, care a susținut numeroase vedete de marcă prin turnee, printre care Marvin Gaye, The Four Tops, Temptations, și Diana Ross and the Supremes („Nu am fost niciodată în Rai, dar pun pariu că așa te simți”, spunea Bohannon despre muzica Dianei Ross).

Începutul carierei solo

După ce Motown și-a mutat sediul în Los Angeles, starul disco a rămas în Detroit pentru o carieră solo. Și-a făcut debutul ca artist solo odată cu lansarea primului album în 1973 ‘’Stop & Go’’. Până la sfârșitul anilor ‘80, a strâns nu mai puțin de nouăsprezece albume. El a încercat să treacă pe piața muzicii pop americane, însă fără succes. Doar unul dintre single-urile sale a ajuns în Top 100. Bohannon Hamilton rămâne în istorie drept unul dintre regii boom-ului discotecar de la sfârșitul anilor '70. Și-a numit stilul: Bohannon’s Beat.

