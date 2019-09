HERA , jumătatea feminină a trupei Instinct, a lansat primul single solo din carieră. Uite cum sună "Broken AF"

HERA , jumătatea feminină a trupei Instinct, care a luat locul 3 în 2017 la Selecția Națională Eurovision, cu piesă de succes “Petale”, lansează astăzi primul single solo din carieră, intitulat "Broken AF".

Un track cu mesaj puternic , eliberator, despre rănile care rămân nevindecate odată cu trecerea timpului.

“Broken AF este rezultatul apărut în urmă unei evadări la munte, alături de prieteni. Am compus-o împreună cu Diana Rubinescu(Zadi) , Claudiu Nerghes (Klyde), Vlad Alecu, Mădălin Sichitiu , și m-am inspirat din propriile trăiri. Am ales să filmez un online video alături de Florin Petre, în orașul meu natal, Constanța, la malul marii, pentru a intensifica mesajul piesei. Mi-am dorit că această piesă să transmită o emoție ascultătorilor. Numele HERA a fost ales pentru un plus de personalitate, fiind preluat din mitologia greacă”, spune ea.

Broken AF este disponibilă pe toate platformele de streaming și pe canalul de Youtube al artistei.