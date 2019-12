Muzicianul britanic Kenny Lynch, care a mers în turneu cu The Beatles şi a compus pentru Small Faces, a murit

Potrivit familiei, Lynch a murit în primele ore ale zile de miercuri.

Kenny Lynch a avut două piese care au ajuns între primele zece single-uri în Marea Britanie: „Up on the Roof” şi „You Can Never Stop Me Loving You”, în 1962, respectiv 1963. A apărut în numeroase emisiuni de televiziune, dar şi în filme.

Născut în Londra, în 1938, a fost unul dintre puţinii cântăreţi britanici de culoare care au devenit celebri în anii 1960.

A fost primul artist care a reinterpretat o piesă a trupei The Beatles - „Misery”, în 1963.