O nouă dramă în viața lui Zayn Malik! După separarea de Gigi Hadid, celebrul model Victoria's Secret, artistul a fost părăsit din nou

Zayn Malik a fost părăsit din nou! De această dată nu de un alt supermodel precum Gigi Hadid, ci de propriul manager.

Potrivit presei străine, cea care îi păzea interesele nu a mai putut suporta comportamentul abuziv al fostului membru al trupei britanice One Direction.

În spatele cortinelor, Zayn Malik este o persoană dificilă şi pretenţioasă. Aşa îl descriu apropiaţii pe fostul membru al trupei britanice One Direction. De asemenea, artistul nu are nicio problemă în a refuza să se promoveze atunci când are ocazia, plus că le vorbeşte foarte urât oamenilor alături de care lucrează.

Sarah a încercat să îmbunătăţească relaţia pe care o avea cu Zayn timp de doi ani, dar artistul i-a vorbit urât de mult prea multe ori.

Zayn ar fi devenit, însă, şi mai dificil după despărţirea de Gigi Hadid, celebrul model Victoria's Secret. Artistul a început atunci să aibă un comportament abuziv faţă de Sarah Stennet. Tânăra americancă a nu a mai rezistat şi a demisionat.

În urmă cu doar o săptămână, fostul membru al trupei britanice One Direction a luat decizia de a-şi şterge toate fotografiile de pe Instagram. Dar nu înainte de a scrie o serie de mesaje fără niciun sens pe Twitter.