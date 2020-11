Piesa care a înnebunit internetul și a detronat ''Despacito'' din topul celor mai multe vizualizări pe youtube

Succesul pe platforma YouTube vine după triumful în clasamentele muzicale, piesa ajungând în ianuarie 2019 pe cel de-al 32-lea loc în Billboard Hot 100.



Două dintre cele patru melodii cu un număr record de vizualizări pe YouTube sunt aşadar sudcoreene. Înaintea ''Baby Shark Dance'', rapperul Psy a dat peste cap contorul platformei cu ''Gangnam Style'', melodie care a deţinut recordul de vizualizări timp de trei ani înainte de a fi detronată de ''See You Again'', de Wiz Khalifa.