Rockstadt 2019. Program, bilete și trupele invitate la festivalul de la Râșnov

Au mai rămas 2 zile până la festivalul Rockstadt 2019 care e gata să “rock your world”. Festivalul are loc între 1-4 august la Cetatea Râșnov din Brașov. Aceasta este cea de-a șaptea ediție a Rockstadt Extreme Fest, unul din cele mai importante evenimente metal din Europa de Sud Est.

Printre trupele confirmate se numără Onslaught, Sworn Enemy, Dimmu Borgir, Paradise Lost, Hypocrisy, Asphyx și Korpiklaani.

Rockstadt 2019 - Program

Pe scena festivalului Rockstadt 2019 vor urca următorii artiști:

-Dimmu Borgir

-Accept

-Six Feet Under

-Paradise Lost

-Hypocrisy

-Clawfinger

-Korpiklaani

-Soilwork

-Bloodbath

-Candlemass

-Katatonia

-Betraying the Martyrs

-MGLA

-Asphyx

-Mortem

-Unearth

-1349

-Bolzer

-Ektomorf

-Adept

-Walking Dead on Broadway

-Schammasch

-Onslaught

-Crystal Lake

-Brothers Till We Die

-Sworn Enemy

-Ghost Iris

-Sur Austru

-Hexis

-Bio-Cancer

-RoadkillSoda

-HTETHTHEMETH

-Omega Diatribe

-Crimena

-Abigail

-The Arson Project

-Blutrină

-High Status

-KTERA

-Underwaves

-Alister Mars

Rockstadt 2019 – Artiști

Sworn Enemy

Înființată în 1997 în New York, SUA, de Sal Lococo împreună cu alți patru membri, Sworn Enemy a purtat inițial numele „Downfall” și apoi „Mindset”. La acea vreme aborda un mix old school hardcore punk și new school breakdowns, atrăgând rapid atenția scenei hardcore americane. Primele materiale au constat într-o apariție pe o compilație numită „New Found Hope II - The First Amendment” și piesa „State Of Mind 7" ”, după publicarea căreia grupul și-a schimbat numele în Sworn Enemy.

Primul material de debut oficial al trupei a venit în 2003, numindu-se „As Real As It Gets”. Materialul, dominat de influențe trash metal combinate cu tonalități abrazive de near-black metal, a fost bine primit de industrie.

Sworn Enemy aduce anul acesta un nou material gândit să fie un „Gamechanger”, plin de energie explozivă și de versuri virulente, cum bine îi spune numele și cum o arată și prima melodie disponibilă publicului: „Prepare For Payback”.

Bio-Cancer

Bio-Cancer este o trupă de thrash metal din Atena, Grecia, formată la sfârșitul anului 2010. Printre cele mai vechi materiale a fost o contribuție la compilația Thrash Or Be Thrashed Vol.2. Ei au lansat primul lor album, Ear Piercing Thrash, în 2012, sub egida Thrash Attack Records În timp ce Metal Forces a descris Tormenting the Innocent ca fiind o formă destul de generică de metal thrash, Noise Magazine a fost mult mai favorabil, acordând albumului un scor perfect și lăudând Bio-Cancer ca una dintre "trupele de thrash metal de ultima generație".

Bio-Cancer au avut turnee cu mai multe trupe faimoase cum ar fi Sodom, Onslaught, Rotting Christ, Xentrix, Artilerie și Marduk. Stilul muzical al trupei a fost comparat cu cel al altor trupe grecești de underground Flames, Acid Death, Suicidal Angels și Insidead precum și a altor trupe precum Sodom, Kreator, Testament si Shrapnel.

Asphyx

Asphyx, una din cele mai importante trupe de death/ doom metal, și-a făcut apariția pe scena muzicală underground olandeză în 1987. Numele formației a devenit din ce în ce mai cunoscut la scurt timp după înființare, “The Rack” (1991) și “Last One On Earth” (1992).

În ciuda succesului din ce în ce mai mare, trupa a luat o pauză până în 2007, când s-a reunit în cadrul festivalului Party.San Metal Open Air, moment urmat de lansarea albumului „Death…The Brutal Way” în 2009.

Cu nouă albume de studio la activ, Asphyx este considerată una dintre puținele susținătoare ale metalului extrem, în forma sa pură, din ultimele decenii.

Onslaught

Bazele Onslaught au fost puse de Nige Rockett și Steve Grice în Bristol, în 1982, proiectul stând inițial sub semnul influențelor hardcore punk pentru ca apoi să vireze direct către sound-ul trash metal. După câteva schimbări de componență și o despărțire, trupa a redevenit activă din 2005 pentru a-și întregi palmaresul muzical. Ultima modificare de formulă a avut loc în 2018. După albume ca "Power from Hell" (1985), "The Force" (1986), "In Search of Sanity" (1989), "Killing Peace" (2007), au urmat "Sounds of Violence" (2011) și "VI" (2013), lansări completate de Thrash Invasion Tour, turneu care a inclus show-uri în SUA, Canada, Brazilia, Chile și alte țări din America de Nord și de Sud. În prezent, trupa lucrează la cel de-al șaptelea album ce urmează să fie lansat în cursul acestui an.

Soilwork

Istoria cunoscutei trupe de melodic death metal Soilwork începe în 1995 în Suedia, sub numele de 'Inferior Breed'. Dacă în stilul abordat la început se puteau recunoaște influențe ale Pantera, Meshuggah sau Carcass, trupa s-a îndreptat ușor spre zona de melodic death, incluzând în lucrările lor pasaje vocale melodioase și părți instrumentale unice cântate la pian.

După o creștere rapidă pe scena locală, albumul 'A Predator’s Portrait' (2001) le-a adus recunoașterea internațională. Materialul a fost urmat la numai un an distanță de 'Natural Born Chaos' și de albumul 'Figure Number Five' (2003), care a oferit ocazia unui nou tur alături de In Flames, Chimaira si Unearth.

Anul 2016 a fost prilejul unei premiere marca Soilwork, scoaterea pe piață a unei colecții de lucrări și materiale rare legate de trupă, colecție reunită sub numele de 'Death Resonance'. Apoi, până în toamna lui 2017, grupul s-a dedicat turneelor, încheiate în peninsula scandinavă.

Dimmu Borgir

Dimmu Borgir aduce pe scena de la poalele cetății Râșnov un show deosebit, care va include și piese de pe cel mai nou material discografic, "Eonian”, o continuare a călătoriei de explorare muzicală întreruptă în urmă cu 8 ani, după "Abrahadabr”.

Înființată în 1993, la Oslo, de Stian "Shagrath” Thoresen, Sven "Silenoz” Kopperud și Kenneth "Tjodalv”Åkesson, trupa s-a făcut rapid remarcată prin îmbinarea curajoasă a sound-ului dur al black metal-ului tradițional cu complexitatea și subtilitățile genului simfonic.

De-a lungul carierei sale, formația a reușit să aducă la suprafață materiale ce au devenit adevărate puncte de referință în discografia internațională, precum: "Enthrone Darkness Triumphant” (1997), "Spiritual Black Dimensions” (1999) sau "Death Cult Armageddon” (2003).

Paradise Lost

Paradise Lost, pionierii gothic/doom metalului, sărbătoresc anul acesta la Rockstadt 2019 30 de ani de existență.

Cu 15 albume la activ, Paradise Lost este un nume consacrat pe scena gothic/doom metal internațională. Înființată în 1988 în Halifax, Marea Britanie, trupa e considerată fondatoare a stilului Gothic Metal, datorită albumului omonim lansat în 1991, ce a avut o influență majoră asupra mișcării metal din întreaga lume. În timp, sound-ul trupei a evoluat, încorporând diferite influențe, cum este cazul instrumentațiilor electronice pe care trupa le-a inclus în piesele de pe albumul „One Second” (1997).

În anul următor, prin„Symbol of Life”, Paradise Lost a diminuat din nou prezența elementelor electronice în favoarea revenirii la stilul orientat pe chitară. Cel de-al 15-lea album, „Medusa” (2017), a adus la rândul său o schimbare de tonalitate, membri trupei declarând că este cel mai doom dintre toate pe care le-au făcut până în prezent.

Hypocrisy

Legendara trupă de melodic death metal condusă de Peter Tägtgren a fost înființată în 1991, în Ludvika, Suedia. Deși forma sa actuală s-a conturat abia la începutul anilor ‛90, Hypocrisy a început ca un proiect solo aparținând lui Tägtgren, numit „Seditious”.

Primele piese ale formației aveau sound-ul clasic al death metal-ului, „Penetralia” (1992), primul disc long play, fiind şi astăzi considerat reprezentativ pentru death metalul european. De-a lungul carierei muzicale însă, trupa a evoluat spre zona melodic death metal, înregistrând în același timp și o schimbare la nivelul subiectelor abordate – dinspre unele predominant anti-creștine spre unele legate de paranormal.

Rockstadt 2019 – Bilete

Biletele se gasesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în rețeaua fizică iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (în intervalul orar: 18:00-22:00), Berăria H, Metrou Unirii 1 lângă casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librăriei Libmag (Bulevardul I.C. Brătianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet și pe terminalele Selfpay din toată țara.

Online pe www.iabilet.ro, poși plăti cu Cardul, prin Paypal, pe factură la Vodafone sau Orange cu plata la sfârșitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde în țară.

Abonament - 390 lei

Bilet pe zi - 220 lei

