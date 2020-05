Ștefan Bănică are o nouă super piesă care spune că... "E beton coana mare”| VIDEO

Stilul inconfundabil al lui Stefan Banica revine in atentia fanilor cu acest cantec menit sa ii puna in miscare inca de la primele acorduri. “Piesa “E beton Coana Mare” a fost inregistrata in studio in luna februarie a acestui an si am avut alaturi muzicieni de prima marime. De aceasta data, dupa mult timp, apar si eu pe inregistrare ca pianist, pentru ca e o piesa rock’n’roll 100%, exact asa cum imi place mie. E genul de piesa care iti da o energie buna si te face sa dansezi.” – a declarat Stefan Banica despre cel mai nou single, lansat astazi, 11 mai, pe YouTube, dar si pe platformele digitale.

Personajul principal al cantecului, este, evident, Coana Mare, despre care Stefan Banica spune: „Coana Mare, personajul din cantec, este inspirat din realitate si dovedeste ca, la unii, varsta e doar un numar, atunci cand stii sa te bucuri de viata. Cine nu ar vrea sa aiba o bunica asa cum e Coana Mare?! Dar, pe vremurile astea, oare cine ar tine-o in casa pe Coana Mare?! J “

Videoclipul este si el in ton cu piesa, extrem de amuzant si realizat in aceeasi directie cu vremurile pe care le traim, in izolare acasa, dupa cum declara Stefan Banica: „Modalitatea de realizare a videoclipului se potriveste exact cu aceasta perioada de criza, in care majoritatea dintre noi suntem nevoiti sa stam acasa, unde telefonul si mediul online sunt in prim plan. Grafica din videoclip e haioasa, digitala, reprezinta un telefon mobil, pe care multi dintre noi ne petrecem foarte multe ore pe zi.”