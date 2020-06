Tenorul american Claude Heater, recunoscut pentru interpretarea operelor wagneriene, a murit la vârsta de 92 de ani

S-a retras de pe scenă în anii 1970, apoi, timp de trei decenii, a predat operă la studioul propriu din San Francisco. A fost director general al Oakland Opera, a candidat din partea republicanilor pentru un loc în Congresul american în 1992 şi a scris cartea „Fatal Flaws of the Most Correct Book on Earth” (2007), despre ce a considerat inconsistent în propria experienţă mormonă.

În 2018, a pus bazele Claude Heater Foundation, care are obiectivul de a „cultiva, încuraja şi susţine vocile de operă, muzicienii şi artiştii”.

El a avut o relaţie îndelungată cu soprana Juyeon Song şi a avut şase copii.

