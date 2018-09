Veste URIAȘĂ în lumea muzicii! „The White Album” al trupei The Beatles va fi relansat, pentru a celebra jumătate de secol de la apariția inițială

„The White Album”, cel de-al nouălea album de studio al trupei The Beatles, va fi relansat pe 9 noiembrie, pentru a celebra jumătate de secol de la apariția inițială a acestuia.

Lansat inițial pe 22 noiembrie 1968, „The White Album” va fi celebrat în acest an printr-o relansare aniversară. Acest dublu LP include melodii celebre precum „Back in the U.S.S.R.”, „Helter Skelter” și „While My Guitar Gently Weeps”.

Albumul va fi lansat în pachete „prezentate în mod extravagant”, iar cele 30 de piese incluse în el vor fi mixate de producătorul Giles Martin și de inginerul de mixaj Sam Okell în stereo și sunet surround 5,1.

Odată cu melodiile originale, versiunea aniversară a albumului inițial va include și 27 de demo-uri acustice și 50 de fragmente din sesiuni înregistrări – cele mai multe dintre acestea nefiind lansate oficial vreodată.

„Remixând ‘The White Album’, am încercat să vă aducem cât mai aproape posibil de trupa The Beatles în studio”, a explicat Giles Martin în introducerea noii ediții a albumului.

„Am scos foaie cu foaie din ‘Glass Onion’, cu speranța că vom atrage vechi și noi ascultători către unul dintre cele mai diverse și inspiraționale albume care au fost înregistrate vreodată”, a adăugat el.

Între titlurile noi se numără „Not Guilty” şi „What’s the New Mary Jane?”, dar şi versiuni timpurii ale unor piese ca „Child of Nature” a lui John Lennon, lansată mai târziu ca „Jealous Guy”, „Junk” a lui Paul McCartney şi „Sour Milk Sea” a lui George Harrison.

Această relansare vine după ce, anul trecut, a apărut o versiune remasterizată a albumului „Sgt. Pepper”.

Copiile iniţiale ale „The White Album” erau numerotate, iar acelaşi lucru va fi făcut pentru pachetele super-deluxe. Ele cuprind 6 CD-uri, un Blu-ray şi o carte cu 164 de pagini cu portrete, postere şi versuri ale pieselor, dar şi cu introduceri semnate de Paul McCartney şi Giles Martin.

„The White Album” a fost primul album The Beatles lansat de propria casă de discuri a grupului, Apple Records. Acesta a fost înregistrat atât stereo, cât şi mono, variante în care a fost lansat în Marea Britanie, dublul-album a fost un succes imediat, ocupând primul loc în topul britanic al albumelor şi menţinându-şi poziţia timp de 8 săptămâni. Albumul a petrecut în total 22 de săptămâni în clasament.

Albumul a debutat pe primul loc şi în topul american, unde s-a menţinut timp de 9 săptămâni, iar în total a petrecut 65 de săptămâni.

„The White Album” a primit 19 discuri de platină, certificate de RIAA, iar în 2000 a fost inclus în Grammy Hall of Fame a Recording Academy.

The Beatles a fost înfiinţată în anul 1960, în Liverpool, şi a devenit celebră în formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr. Formaţia este considerată cea mai influentă din zona muzicii rock. Cele 27 de albume de studio, 52 de compilaţii şi 4 albume live au fost vândute peste 180 de milioane de copii în întreaga lume. Trupa, care s-a destrămat în 1970, a fost recompensată cu 10 premii Grammy, dar şi cu un Oscar.