Vânzările, accesările online şi difuzările pieselor The Cars, impulsionate de moartea lui Ric Ocasek

Vânzările, accesările online şi difuzările pieselor trupei The Cars au fost impulsionate de moartea liderului Ric Ocasek, astfel că, în două zile, piesa „Just What I Needed” a fost cea mai difuzată la posturile de radio, iar „Drive” s-a impus pe partea de accesări video.

Ric Ocasek, solist şi lider al trupei The Cars, a murit la vârsta de 75 de ani. Muzicianul american a fost găsit fără viaţă, pe 15 septembrie, în apartamentul lui din New York.

În următoarele două zile, The Cars s-a clasat pe locul secund privind vânzările totale ale albumelor, potrivit BuzzAngle Music citat de Variety.

Trupa a avut înaintea ei, în zilele de 15 şi 16 septembrie, doar grupul Lumineers, care tocmai a lansat un album.

În aceeaşi perioadă, The Cars a înregistrat cele mai mari vânzări de piese, cu 25.000 de descărcări plătite, devansându-i pe Post Malone, Lizzo, Taylor Swift şi Eddie Money. Vânzările pieselor din catalogul The Cars au crescut cu 14.695% în 48 de ore de la moartea liderului Ocasek.

În mod ironic, cea mai descărcată piesă a fost una dintre cele pe care Ocasek nu a cântat-o, „Drive”.

„Since You’re Gone” a cunoscut o creştere de vânzări de 6.654%.

Dintre albumele The Cars cumpărate în acea perioadă, 88% au fost în format digital. „The Complete Greatest Hits Album by the Cars” a fost cel mai bine vândut, urmat de albumele „The Cars”, „Candy-O”, „Heartbeat City” şi colecţia „Moving in Stereo: The Best of the Cars”.

În ziua în care a fost anunţată moartea lui Ocasek, piesele trupei au fost accesate online de 1,2 milioane de ori, înregistrând astfel o creştere de 228%.

„Drive” a fost prima între accesările video, cu 152.000 în două zile, însă audio, a fost preferată „Just What I Needed”, cu 367.000 de accesări.

În săptămâna de dinaintea morţii lui Ocasek, piesele Cars au fost accesate online de 5 milioane de ori. Din 2014, melodiile trupei au fost accesate online de 526 de milioane de ori.

Posturile de radio au preferat „Just What I Needed” în cele două zile, cu 4.345 de difuzări, potrivit Mediabase. Asta a însemnat o creştere cu 146%.

