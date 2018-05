5 modalitati de petrecere a timpului liber in perioada calda

Primavara si-a intrat in drepturi si odata cu copaceii infloriti, iarba de un verde crud, vremea placuta si soarele prietenos, orasul prinde si mai multa viata. Tineri, copii, parinti si bunici, toti se bucura de temperaturi blande si de razele soarelui ce incalzesc chipurile pana aproape de asfintit...

Cum sa nu te incante o zi in care natura te imbie tot timpul la provocari carora cu greu poti sa le faci fata? Si mai mult decat atat, cum sa nu iti faca placere sa petreci timp de calitate in preajma familiei si a celor apropiati?

Si pentru ca acest anotimp inspira idei si ganduri la fiecare minut, iata o lista de activitati pe care le poti face si tu in aceasta perioada, dupa cum urmeaza:

Invita-ti familia la un pranz pe cinste

Vremea buna scoate la terase tot mai multi dintre noi. Peisajul urban este impanzit de astfel de locatii, care mai de care mai interesante si cu oferte foarte atractive pentru cei dispusi sa le calce pragul. O zi libera din weekend se poate tramsforma intr-o intalnire memorabila cu apropiatii. Alege sa va rasfatati culinar cu retete delicioase si bucurati-va de timpul petrecut impreuna. Intr-un astfel de spatiu, reteta de mici transmisa din generatie in generatie merge cu berea casei rece, produsa original 100%. Cum ai putea sa rezisti tentatiei?

Organizeaza un picnic ca la carte

Cine a spus ca masa servita in natura are alt gust nu s-a inselat deloc. Acesta este un moment bun sa te relaxezi dupa o saptamana aglomerata si sa stai in compania familiei. Unde mai pui ca cei mici vor avea si mai mult spatiu de joaca, iar pofta de mancare va fi cu siguranta pe masura… Asadar, intocmeste rapid o lista cu toate cele necesare si pregateste-te pentru o zi fabuloasa.

Mergi in drumetii pe munte

O gura de aer proaspat in mijlocul naturii, printre poteci de munte pare a fi un vis pe care il poti face sa devina realitate. Renunta pentru cateva ore la agitatia orasului si ofera-ti momente de liniste si relaxare. Exploreaza natura la pas si adu-ti aminte de excursiile copilariei si perioadele in care timpul parca putea sta in loc. Reseteaza-te si incarca-ti bateriile cu o doza suficienta de aer tare de munte si vitamina D. Alege un traseu pe care sa il cunosti sau despre care ai cat mai multe informatii si bucura-te de un inceput de vara asa cum se cuvine.

Achizitioneaza bilete pentru un city break

Orice pasionat de calatorii stie ca un bilet cumparat din timp ii poate economisi o suma considerabila. Ofertele agentiilor de turism sunt extraordinar de interesante, asadar orienteza-te din vreme si fa o escapada intr-unul dintre orasele Europei. Lasa aventura si entuziasmul sa te cuprinda si interactioneaza cu oameni si de ce nu, poate chiar o cultura diferita de a noastra. Experimenteaza altfel de senzatii si imbratiseaza emotia descoperirii unor altfel de activitati.

Descopera orasul in care locuiesti

Propune-ti sa cunosti mai multe despre orasul in care ai ales sa traiesti. Poate ca esti convins ca stii foarte multe observandu-l din trafic in fiecare zi, dar incearca si o alta abordare. Viziteaza muzeele si orice punct de interes in care nu ia fost pana acum si descopera-l cu ochii unui turist curios. Poate fi un exerctiu destul de captivant, prin urmare da-ti sansa sa-ti revezi orasul cu alti ochi, sa faceti cunostinta si altfel decat ai facut-o pana acum. Cine stie cate lucruri mai poti afla?!