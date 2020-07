Beneficii la care nu te gândeai că pot fi asigurate de jocurile video

Cum se explica? Call of Duty: Modern Warfare implica miscari precise pentru ca mouse-ul trebuie sa fie pozitionat exact acolo unde trebuie pentru un headshot, ceea ce inseamna ca medicul exerseaza in permanenta o abilitate care il face specialist in domeniul sau si anume precizia.

Alte beneficii ale jocurilor video

1. Ajuta persoanele cu dislexie

Anumite studii arata ca dificultatea atentiei este o componenta importanta a dislexiei. Un studiu a dovedit faptul ca dislexicii isi imbunatatesc nivelul de intelegere a lecturii dupa sedintele in care practica jocuri de actiune. Motivul consta in faptul ca jocurile au un continut in continua schimbare, care implica concentrarea intensa. De asemenea, sunt foarte multe persoane interesate de cheaturi, care sa le ajute sa castige mai usor, motiv pentru care trebuie sa caute, spre exemplu, Modern Warfare cheats (de aici: https://aimhax.net/modern-warfare-hacks-cheats/) si sa le citeasca pentru a intelege cum pot manipula jocul in propriul avantaj.

2. Imbunatatesc vederea