Las Vegas, orașul cazinourilor

Există aici sute astfel de cazinouri care își atrag jucătorii prin lumini și un freamăt care nu se oprește niciodată și tot aici s-au scris mii de povești cu câștiguri și aventuri, totul în acest oraș al luminii.

Sunt multe lucruri care te pot impresiona în Las Vegas, începând cu viața stradală de-a dreptul încântătoare, continuând cu peisajele rupte din altă lume și terminând cu zecile de muzee, care mai de care mai interesante. Desigur, exista o sumedenie de motive pentru a vizita Orașul Păcatelor, însă în topul acestora se află jocurile de noroc, desigur pentru cei care preferă să simtă „pe viu” adrenalina de la mesele de joc sau sloturi.

În secolul nostru jocurile de noroc sunt accesibile de oriunde prin intermediul cazinourilor online, oferind aproximativ aceeași distracție din fața unui laptop sau dispozitiv mobil, fără drumuri obositoare, fără stres și cu o mulțime de bonusuri și promoții, precum cele disponibile la Fortuna Casino Online. Totuși, e greu de crezut că există pasionați de jocuri de noroc care să nu își dorească să treacă, măcar o dată în viață, pragul unui cazino terestru precum renumitele Caesars Palace, ARIA, Bellagio, MGM Grand, Golden Nugget, Red Rock, Circus Circus sau The Venetian and The Palazzo din Vegas sau altele similare, din orașe ce nu lipsesc de pe nicio hartă a gamblingului mondial.

Dacă te numeri printre cei care apreciază jocurile de noroc, poate că nu ar fi rău să știi o mică istorie a jocurilor de noroc, care nu au apărut aici, ci în antichitate. Există dovezi clare că în civilizații precum cea chineză, egipteană sau romană, jocurile de zaruri sau pariurile sportive erau extrem de apreciate. Jocurile moderne de noroc însă, au apărut odată cu prima versiune de blackjack, numită vingt-et-un, la jumătatea secolului 18 în Franța.