Oficial! Aceasta este lista artiștilor de la Electric Castle. Cine va urca pe scenă anul acesta

Cea de-a opta ediţie a festivalului va avea loc în perioada 15 - 19 iulie 2020, pe domeniul castelului Banffy din judeţul Cluj. Abonamentele pot fi cumpărate de pe Entertix.ro şi au preţuri cuprinse între 538 şi 1.230 de lei.

„Festivalul a crescut de la an la an şi am simtit anul trecut ca este aglomerat, vrem sa marim suprafaţa cu 30 la suta, o sa avem 40 de hectare de festival în acest oraş Electric Castel, oamenii vor să stea în festival şi vrem sa dublam capacitatea campingului, în camping găseşti variante de cazare de la modelul standard, sau îţi oferim noi cortul sunt preţuri pentru toată lumea, accesul în camping costă 140 de lei. Avem autobuze care funcţionează non stop, ca să ducă oamenii din Cluj în oraşe. Suntem în discuţii cu CFR Călători, astfel încât oamenii să poată ajunge cu trenul în 30 de minute, din Cluj în festival”, a spus Doru Rusănescu, director de vânzări.

Pe scurt, ştirea sună aşa: la doar 30 de kilometri de Cluj, lângă dealurile Transilvaniei, în inima ţării, de pe 15 până pe data de 19 iulie va fi inima muzicii şi a petrecerilor.â

„Pentru fanii festivalului noi vindem bilete în prima zi după ce se termină festivalul anterior, luni intra abonamente la vanzare şi noi avem 30 la sute din bilete vandute înainte să aflăm head-linerii sau data festivalului, când anuntam artistii preturile urca, pentru aceasta faza, 499 lei plus taxe.

Segmentul de vârstă este un pic atipic, avem un segment de 20- 25, mai mult studenţi, vin sa caute inspiratie in muzica, un sgement un pic mai adult,25-30, vin sub forma unei vacanţe, dar cred ca ce conteaza pentru ambele segment, e că vin intr-un loc in care simt că sunt oameni ca ei”, a mai spus Doru Rusănescu.