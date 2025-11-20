Antena Căutare
Home Timp Liber Stiri Mădălina Bălan, în lumea bijuteriilor pe patru roți. Antena Stars, singura televiziune din România cu acces la Wynn Car Show

Mădălina Bălan, în lumea bijuteriilor pe patru roți. Antena Stars, singura televiziune din România cu acces la Wynn Car Show

Visul Românesc - Succes Internațional traversează, din nou, oceanul. După ediţii în care a spus poveștile românilor care au cucerit lumea în lung şi-n lat, emisiunea se întoarce la origini şi redevine Visul Românesc - Succes American.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 14:40 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 14:42
Galerie
Visul Românesc - Succes Internațional traversează, din nou, oceanul | Antena 1

Într-o lume în care miliardarii se mișcă după propriile reguli, există locuri unde accesul nu se negociază cu bani, ci cu reputație, conexiuni și invitații aproape imposibile. Un astfel de loc este Wynn Car Show, considerat cel mai exclusivist eveniment–expoziție de mașini ultra-luxury din lume, clasat imediat după Formula 1, unde fiecare metru pătrat valorează milioane de dolari în bijuterii pe patru roți.

Sâmbătă, de la 16.00, Mădălina Bălan pășește în universul bijuteriilor pe patru roți

Și, într-un spațiu rezervat aproape în totalitate elitelor industriei auto, pasionaţilor și colecționarilor de mașini unicat, echipa Antena Stars a fost singura televiziune din România prezentă. Mădălina Bălan, realizatoarea emisiunii Visul Românesc - Succes American, s-a aflat în epicentrul acestui eveniment. Iar accesul a fost posibil datorită unuia dintre cei mai respectați specialiști români din lume: Dr. Alex Mărmureanu, chirurg cardiovascular votat drept cel mai bun din Los Angeles.

Surprizele nu se opresc aici. Prezentatoarea emisiunii a cunoscut și intervievat personalități pe care majoritatea oamenilor doar ar visa să le întâlnească: CEO-ul Richard Mille America, reprezentantul unuia dintre cele mai importante branduri de ceasuri din lume; noul proprietar al fabricii Bugatti, un miliardar cu o avere estimată la 70 de miliarde de dolari; Justin Bell, gazda oficială a evenimentului, celebru în SUA pentru show-urile dedicate pasionaților de mașini de top şi CEO-ul hotelului Wynn, reprezentantul celei mai luxoase locaţii pentru găzduirea bogaţilor lumii.

Articolul continuă după reclamă

Prin accesul obținut și interviurile realizate, Mădălina Bălan și Antena Stars aduc în premieră publicului românesc imagini și povești dintr-un univers greu accesibil: „O experiență care m-a transformat şi schimbat! Am fost primită în Las Vegas cu multă căldură şi deschidere la un eveniment al miliardarilor lumii! Am cunoscut, totodată, români luptători şi dedicaţi, care au muncit până la sacrificiu pentru obiectivele lor. Au visat, nu au renunțat şi au reușit!”, dezvăluie Mădălina Bălan.

Colaj cu Mădălina Bălan
+2
Mai multe fotografii

Nu rataţi ediţia de sâmbătă a emisiunii „Visul Românesc-Succes American” cu Mădălina Bălan, de la ora 16.00, pe Antena Stars.

Din 24 noiembrie, încep filmările pentru Meniu de vedetă - Arome din Maroc, la Antena Stars...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Din 24 noiembrie, încep filmările pentru Meniu de vedetă - Arome din Maroc, la Antena Stars
Din 24 noiembrie, încep filmările pentru Meniu de vedetă - Arome din Maroc, la Antena Stars
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
(P) Pontul zilei care îți eliberează telefonul. Cum să asculți Radio ZU și alte zeci de posturi fără să instalezi nicio aplicație
(P) Pontul zilei care îți eliberează telefonul. Cum să asculți Radio ZU și alte zeci de posturi fără să...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x