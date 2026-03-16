VIDEO | Dan Bittman, în lacrimi pe scenă după moartea colegului său, Mugurel Vrabete. Artistul a cântat cu greu piesa „Vine o zi”

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a fost surprins cu lacrimi pe față la concertul de vineri, 13 martie 2026, de la Arad, după moartea colegului său Mugurel Vrabete. Imaginile cu artistul au emoționat fanii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 12:58 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 13:40
Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a fost surprins cu lacrimi pe față la concertul de vineri, 13 martie 2026, de la Arad, după moartea colegului său Mugurel Vrabete | Capturi TikTok

Joi, 12 martie 2026, o veste tristă a zguduit industria artistică din România. Mugurel Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Acesta a pierdut lupta cu o boală cruntă.

Pierderea artistului a adus multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Mai mult, colegii de breaslă au apelat la un gest neașteptat după anunțul dureros. Membrii trupei Holograf au dezvăluit că nu vor anula niciun concert din dorința de a onora principiile basistului.

Pe data de 13 martie 2026, Dan Bittman, Edi Petroșel, Tino Furtună, Romeo Dediu și Marius Bațu au fost prezenți pe scenă la Arad, unde au emoționat invitații cu piesa „Vine o zi”. Melodia a fost interpretată în memora colegului lor, Mugurel Vrabete.

Articolul continuă după reclamă

Mai mult, fanii au fost copleșiți de reacția solistului în timp ce cânta melodia. Dan Bittman nu și-a mai putut stăpâni emoțiile în fața publicului. Acesta a fost filmat în timp ce lacrimile îi udau obrajii.

Cum au reacționat fanii când l-au văzut plângând pe Dan Bittman

Imaginile cu artistul au devenit celebre în mediul online, unde au generat o mulțime de reacții din partea internauților. Ipostaza neașteptată în care a fost văzut Dan Bittman i-a copleșit pe cei care îl apreciază.

„Uneori un concert nu e doar muzică. Aseară, la Holograf, lacrimile lui Dan Bittman și „Vine o zi” au spus mai mult decât orice cuvinte. Și am plâns împreună cu toată sala...💔”, a scris fană din mediul online, care a publicat videoclipul emoționant cu solistul pe TikTok.

Postarea a strâns mai bine de 18 mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea fanilor.

„Abia cântă, Dan...după 40 de ani împreună...”, „Nu poate cânta de durere!”, „Nici nu cred că va mai putea cânta piesa asta!”, „Ați fost una din cele mai unite trupe! Sunteți mai mult decât o trupă, aveți o viață împreună. Vă iubesc!” sau „Grea este despărțirea! Odihnă veșnică!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

