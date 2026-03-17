Annabelle Wallis și Sebastian Stan așteaptă primul copil împreună. Actorul originar din România urmează să devină tătic

Annabelle Wallis și Sebastian Stan ar aștepta primul copil împreună. Ce spun sursele despre sarcină și cum au reacționat cei doi actori.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 07:52 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 07:53
Vestea despre sarcină a venit într-o perioadă aglomerată pentru ambii actori din punct de vedere profesional. | Hepta

Vești minunate la Hollywood. Actorul originar din România se pregătește să devină tătic împreună cu iubita sa. Se pare că Annabelle Wallis așteaptă primul copil cu Sebastian Stan.

Actrița, în vârstă de 41 de ani, cunoscută mai ales pentru rolul lui Grace Burgess din Peaky Blinders, se pregătește să întâmpine primul copil alături de Sebastian Stan, în vârstă de 43 de ani. Conform presei internaționale, cei doi ar urma să aibă primul lor copil împreună, deși niciunul dintre ei nu a confirmat oficial vestea.

Annabelle și Sebastian și-au făcut publică relația pentru prima dată în 2022, după ce au fost surprinși împreună într-o vacanță în Grecia. Deși nu au confirmat vestea venirii pe lume a primului lor copil, surse apropiate unei publicații cunoscute din străinătate au oferit câteva informații. Publicația a relatat că detalii precum data nașterii și sexul bebelușului nu au fost făcute publice.

Annabelle și Sebastian sunt cunoscuți pentru faptul că își păstrează relația în mare parte privată. Cei doi au vorbit rareori despre viața lor personală în interviuri. Sebastian a explicat anterior de ce a luat decizia de a ține relația departe de lumina reflectoarelor:

„Simt că este foarte dificil în zilele noastre să poți avea orice fel de intimitate”, a spus actorul într-un interviu din trecut.

Ce se întâmplă în prezent în viața celor doi actori

Vestea despre sarcină a venit într-o perioadă aglomerată pentru ambii actori din punct de vedere profesional. Sebastian se pregătește pentru lansarea a două filme viitoare – „Fjord” și un nou film din seria Avengers. Între timp, Annabelle va apărea alături de Jason Statham în filmul de acțiune „Mutiny”, programat să fie lansat în august.

Actrița a câștigat recunoaștere prin rolul lui Grace Burgess din Peaky Blinders, iar Sebastian Stan a atras atenția pentru prima dată după rolul lui Carter Baizen din Gossip Girl. De atunci, și-a construit o carieră internațională în film și televiziune.

Cum a fost surprins Sebastian Stan după apariția veștii

Sebastian Stan a avut și prima apariție publică după ce a apărut vestea că urmează să devină tătic. Actorul, în vârstă de 43 de ani, și-a plimbat câinii, Zeus și Apollo, prin cartierul din New York în care locuiește.

A ales o ținută lejeră pentru plimbarea rapidă. Cu câteva ore înainte de aceste momente, presa relatase că el și iubita sa ar aștepta primul copil împreună. Fanii celor doi așteaptă ca aceștia să confirme oficial vestea.

