Antena Căutare
Cum arată acum fiica lui Brigitte Pastramă după o nouă intervenție estetică. Tânăra de 18 ani, complet schimbată

Brigitte Pastramă se mândrește cu fiica ei, Sara, în vârstă de 18 ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 08:12 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 09:04
Brigitte Pastramă își susține fiica atunci când vine vorba despre intervențiile estetice. | Facebook

Sara este o adolescentă pasionată de tot ce înseamnă modă și machiaj, fiind mereu atentă la felul în care arată. Se pare că tânăra, deși e la o vârstă fragedă, a ales deja să apeleze la intervenții estetice.

Cum arată acum Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, după mai multe intervenții estetice

După ce fiica lui Brigitte Pastramă a împlinit 18 ani, tânăra a ales să își facă mai multe schimbări de look până și-a dat seama ce preferă. Sara a locuit în Dubai pentru studii o bună perioadă de timp, iar recent s-a întors în România, unde locuiește alături de Brigitte.

Articolul continuă după reclamă

Recent, Sara a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini care au atras imediat atenția și criticilor celor care o urmăresc.

Până de curând, Brigitte Pastramă a avut grijă ca fiica ei să ducă o viață departe de lumina reflectoarelor. După vârsta majoratului, se pare, însă, că adolescenta a început să se afișeze mai mult în mediul online. Sara și-a făcut mai multe schimbări, inclusiv unele intervenții estetice pentru a îmbunătății felul în care arată și pentru a se simți mai bine în pielea ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tânăra în vârstă de 18 ani a apelat mai întâi la rinoplastie , iar mai apoi a decis că vrea să își mărească buzele, folosindu-se de injectarea cu acid hialuronic. Complet transformată acum, urmăritorii săi nu au putut trece cu vedere schimbările la care s-a supus Sara și mulți au făcut remarci cu privire la noul ei look.

Pentru că mama ei este adepta operațiilor și intervențiilor estetice, se pare că și Sara și-a dorit să apeleze cât mai repede la medicul estetician, iar mama ei a susținut-o în aceste demersuri. Brigitte Pastramă a vorbit mereu deschis despre operațiile pe care le are, fără să se ascundă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Nu am ascuns niciodată intervențiile chirurgicale, dar nu am avut niciodată vreo liposucție… niciunde! Dragii mei, ca să nu mai îmi băgați în ‘cont’ tot felul de operații la tot felul de prețuri, vă spun eu cum stă treaba: primul implant mamar a fost în 97 (2.000 €), l-am schimbat de două ori, deoarece am născut de două ori de atunci (5.500 €). Am o rinoplastie, făcută de renumitul dr. Hakan Gence de la Esteworld, deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei (2.500 €). Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă, care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013, în Germania, la TKlinik, dr. Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000 €). Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019 (2.000 €) și l-am făcut în Turcia , la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5.500 €)”, a povestit în trecut fosta soție a lui Ilie Năstase, potrivit Viva.

Despre intervențiile estetice ale fiicei sale, Brigitte spune că rinoplastia i-a schimbat complet viața Sarei.

„O susțin. Eu consider că, atunci când ești stăpân pe tine, poți să reușești mai multe lucruri în viață. Contează foarte mult să fii mulțumit cu tine, atunci când te uiți în oglindă. O să-mi susțin fata, pentru că și mama mea m-a susținut pe mine, deci, de ce nu?! Eu mi-am făcut la 18 ani rinoplastie, a plătit-o mama. După ce mi-am făcut acea operație am câștigat Miss România, Miss Banat, Top Model România, chiar mi-a schimbat viața operația aia”, a mai adăugat Brigitte Pastramă pentru Cancan.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x