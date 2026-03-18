Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Aysha, cumnata lui Daniel, intervenție telefonică în direct. Ce a putut să spună despre Claudia

Daniel a avut parte de o surpriză neașteptată în platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Aysha, cumnata acestuia, a intervenit telefonic în direct pentru a discuta despre comportamentul băieților față de el.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 11:00 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 11:20

Aysha, cumnata lui Daniel, a răbufnit în emisia live de marți seară, 17 martie 2026, din Mireasa: Capriciile Iubirii. Aceasta nu s-a mai putut abține și i-a pus la zid pe ceilalți concurenți. Mai mult, femeia a avut cuvinte grele la adresa Claudiei.

„Vreau să te întreb dacă mai poți să reziști acolo. Să știi că noi suntem foarte mândri de tine, să nu uiți asta niciodată! Te rog să nu pui la suflet absolut nimic. Atât eu, cât și toată familia suntem dezamăgiți de tot ce se întâmplă acolo. Mă refer la atitudinea pe care băieții o au față de Daniel.

Eu văd că se prea exagerează. Daniel are puțin atitudinea lui de om matur, dar asta nu-i neapărat o greșeală. Ei n-au știut cum să-l primească și să-l înțeleagă. Voi îl luați ca pe un atac doar pentru că își spune părerea. Din momentul în care Daniel are ceva să vă spună, ascultați!”, a spus Aysha.

Vorbele cumnatei lui Daniel l-au făcut pe Alan să reacționeze imediat. Concurentul a decis să-i pună câteva întrebări Ayshei, explicându-i situațiile în care au fost puși de către cel care face parte din familia ei.

„Nu mi-ați răspuns la întrebare. Faceți același lucru pe care îl face și Daniel!”, a spus Alan, vizibil deranjat de faptul că femeia omite să răspundă la întrebările sale.

Ce părere are Aysha, cumnata lui Daniel, despre Claudia

Tot în emisia live de marți seară, 17 martie 2026, din Mireasa: Capriciile Iubirii, Aysha și-a spus părerea sinceră despre iubita cumnatului ei. Claudia a fost luată prin surprindere de cuvintele femeii.

„Toți l-ați atacat! Lucrurile astea se văd la televizor, să știți! Voi o luați prea personal! (...) Mama a spus să fii tu! (...) Claudia ne-a dezamăgit! Atât pe mine, cât și pe mama. Noi aveam foarte multe așteptări și nu trebuia să le avem la adresa ei. Trebuia să fie mai mult lângă el, să-i ofere înțelegere.”, a spus cumnata lui Daniel.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 17 martie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Daniel și Claudia la Mireasa: Capriciile Iubirii
+3
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x