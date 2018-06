Peste 3000 de bilete vândute în 24 de ore la show-ul ”Stricăm o generație” cu Badea, Bordea și Micutzu. Încă un show pe 1 octombrie!

Badea, Bordea și Micutzu au realizat un record de vânzari de bilete cu cel mai recent show de Stand Up Comedy de la Sala Palatului, ”Stricăm o generație”.

În 24 de ore de la anunțarea spectacolului care are loc pe 2 octombrie, peste 3000 de bilete au fost vândute sau rezervate online. Băieții mulțumesc tuturor celor care au cumpărat bilete și anunță încă un spectacol pe 1 octombrie, tot la ora 20.00, pentru care pun biletele în vânzare astăzi.

”Stricăm o generație” este noul show pe care cei trei comedianți îl propun publicului, un spectacol ”drept la replică” în contextul în care mulți ani performerii de Stand Up Comedy au fost acuzați de folosirea unui limbaj licențios în show-uri, precum și de abordarea directă, și uneori incomodă, a unor situatii din viața tinerilor.

Este pentru al doilea an consecutiv când Badea, Bordea și Micutzu au show-uri speciale pentru Sala Palatului, anul trecut cu show-ul ”La cererea publicului”, a avut ambele zile sold out.

Absolventi ai UNATC, Dan Badea, Catalin Bordea și Cosmin Nedelcu Micutzu au ales în urmă cu aproape 15 ani să se exprime prin stand up, una dintre cele mai provocatoare forme de divertisment în care îți scrii textul și ești foarte aproape de interacțiunea directă cu publicul.

În România, ca de altfel în întreaga Europă, stand up-ul este forma de divertisment cea mai îndrăgită de tineri în acest moment, comediantii reușind să umple săli care erau destinate mai degrabă artiștilor din zona muzicii pop rock, iar Badea, Bordea și Micutzu sunt printre cei care au contribuit direct la succesul acestei forme de divertisment în țara noastră.

Biletele pentru ”Stricăm o generație – Badea, Bordea și Micutzu” pot fi achizitionate din rețeaua magazinelor Flanco, Orange, Vodafone și, online, pe iabilet.ro.

