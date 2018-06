Mărturisirea sfâșietoare a Anei, o cântăreață ce a fost căsătorită cu un soț agresiv: ”A fost foarte greu! Nu mai știa ce face la băutură!”

A fost căsătorită timp de zece ani cu un soț agresiv, dar cântecul a ajutat-o să treacă mai ușor peste cea mai grea perioadă din viața ei. Ana, o cântăreață celebră de muzică populară, a venit la ”Totul pentru dragoste” și a făcut mărturisiri inedite.



”A fost prima mea dragoste. Am sărbătorit majoratul, a venit la mine acasă, dar n-a fost să fie. S-a terminat când am decis să vin la București. Aici am venit hora oltenească alături de sora mea, iar în joc s-a prins un băiat care m-a întrebat ce fac. Am fost foarte fițoasă, i-am răspuns la insistențele surorii mele, iar apoi m-am îndrăgostit. M-a cerut de soție în Herăstrău, a fost foarte emoționant. Am ținut la tradiții. M-am căsătorit domnișoară, iar a doua zi s-a jucat cămașa. Am avut doi copii, iar apoi lucrurile s-au schimbat în rău. Mă iubea, într-adevăr, foarte mult, însă nu mai știa ce face la băutură. După zece ani de căsătorie, eu am plecat de acasă cu copiii. Făcea certuri, sunt multe. Nu mă jignea, dimpotrivă. Am plecat cu mama și copiii. M-am întors, ne-am împăcat și n-a mers. Am plecat. S-a tot căsătorit. Datorită cântecului am putut să merg mai departe. ”, a mărturisit ea.