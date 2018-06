Mihaela Călin, prezentatoarea Observatorului de prânz, mărturisiri emoționante despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu soțul ei: ”Iubirea adevărată e cea pe care o împărtășești!”

Mihaela Călin este prezentatoare la Observator, se bucură de o carieră impresionantă, iar acum trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Daniel, un tânăr pe care-l cunoștea de șapte ani și care i-a devenit soț în urmă cu câteva luni.

Mihaela Călin și-a dorit întotdeauna o familie frumoasă, însă dorința ei s-a împlinit după mult timp, întrucât viața ei sentimentală nu a fost deloc ușoară.

”Prima relație a fost spre finalul facultății, pentru că toată facultatea mi-am petrecut-o în redacții, făcând practică. Mă distram, dormeam puțin. Am fost atrasă de bărbați diferiți de mine. Prima mea relație a fost cu un artist, a ținut un an, pentru că am vrut să vin la București. Viața mea sentimentală nu a fost întotdeauna așa cum mi-am dorit. Eu am fost bine cu mine, nu am avut depresii. Dacă mă întrebi câte cafele am băut cu anumiți bărbați, îți voi spune că multe. S-a întâmplat, însă, să nu am o relație lungă.”, a mărturisit ea la ”Totul pentru dragoste”.

De asemenea, ea a vorbit și despre modul în care a început povestea cu soțul ei, Daniel.

”Relația mea actuală este puțin altfel. A fost o surpriză căsătoria mea. Eu îl cunosc pe soțul meu de șapte ani. Ne-am cunoscut în circumstanțe în care nici nu am fi luat în calcul o căsătorie. Eu îi eram profesoară. Predam la o școală de jurnalism, mă ajuta să predau. Aproape un an a plecat după ce a spus că își face stagiul în avocatură. A zis că vine să ne salute. De atunci nu mai știu ce s-a întâmplat, dar știu că ne-am văzut în fiecare zi. Totul s-a întâmplat foarte repede, ne-am mutat împreună, iar apoi s-a rupt. După jun an am simțit că nu ne mai e bune. Fiecare dintre noi a avut alte relații, iar în următorii cinci ani nu ne-am vorbit deloc. Eu eram convinsă că o să-mi fac viața cu altcineva, am dedicat foarte multe resurse unei relații. În iubire e ușor. Dacă nu e ușor, trebuie să pleci. A fost o relație la distanță, iubitul meu era în străinătate. Am făcut tot ce am putut. În dragoste nu se fac alegeri. Ne-am despărțit, în luna noiembrie am reluat legătura cu Daniel. El a aflat de boala mamei mele și am descoperit în el un prieten, un om în care îi pot spune orice.”, a mai povestit Mihaela Călin.

