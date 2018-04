Mirela Vaida: “Eu nu cred că vreodată pe lumea asta cineva a plâns în față icoanei Maicii Domnului și nu a primit răspuns”

Într-un interviu acordat Revistei Vida, Mirela Vaida e mai sinceră ca oricând și, printre altele, povestește despre partea mai puțin știută a vieții de vedetă, despre neîmpliniri care au devenit, într-un final, reușite, despre momente grele. Unul dintre ele a fost cel în care, din cauza suprasolicitarii, a pierdut două sarcini.

“Până la treizeci de ani, am fost mai preocupată de job, de carieră. La 29 de ani am intrat în Antena 1, cu un proiect zilnic, care îmi lua toată energia și tot timpul și nu m-am gândit în momentul acela la copii. Și, când am vrut să fac copii, doi ani de zile n-am putut. Sau chiar trei. Abia după ce mi-am rezolvat toate problemele și am pierdut două sarcini, am reușit să rămân însărcinată cu Carla și să o aduc pe lume. Și după aceea, am zis să mă grăbesc, să mai fac un copil, să nu pierd vremea, pentru că cine știe ce s-ar mai fi putut întâmplă”, a început să povestească vedetă Antenei 1, pentru revista Viva.

Vedeta a povestit că munca de telșevizune e suprasolicitantă și adeseori îți ia toată energia, chiar dacă îți place ceea ce faci.

“Noi mâncăm prost, ne stresăm, facem totul pe repede înainte… Or, organismul trebuie pregătit nu doar fizic, ci și emoțional. Femeia trebuie să fie liniștită și împăcată cu sine însăși, să fie într-o armonie, copilul trebuie să vină într-un cuib în care să fie primit în liniște, chiar e o pregătire spirituală din acest punct de vedere. Noi zicem: “Hai să facem un copil, între două joburi, diseară, vin la nouă, nu te culci, facem copilul până la zece… Nu iese așa niciodată. Sau, dacă iese, e vorba de cine știe ce întâmplare. Mie nu mi-a ieșit. Și, după ce pierzi două sarcini, foarte greu…”, mai spune Mirela Vaida.

Ritmul de viață este altul decât cel de vremea părinților noștri. “Tot stresul, alimentația proastă, alergătură contează, până și telefonul când sună este o sursă de stres. Și noi nu mai facem copii că pe vremea părinților noștri, vrem mai întâi să avem o casă, o mașînă, un serviciu stabil. Și contează și asta, pentru că una e să-I faci la 33 de ani, că mine, și altă e la 27, să zicem. Fiecare an contează”, a mai spus.

La finalul interviului, Mirela a povestit cât d mult a ajutat-o credința în viața ei șib care e mănăstirea ei de suflet, acolo unde merge cu Vladimir și Carla, copiii ei.

“N-am fost la psiholog, am fost la biserica. Mergem și-acum foarte des cu copiii că să-I împărtășim. La Mănăstirea Țigănești mai exact, e aproape, în Ciolpani. Eu acolo spun tot ce vreau să spun, vorbesc că și cum m-aș adresa unui psihoterapeut, rugăciunea are puterea de a te curată, pentru că, în momentul în care te rogi sincer, mai ales când ai sufletul greu și știi câtă durere ai, vin și lacrimile. Odată cu ele, cumva te purifici, dai toată energia negativă la o parte. Eu nu cred că vreodată pe lumea asta cineva a plâns în față icoanei Maicii Domnului și nu a primit răspuns. Eu nu cred, eu una niciodată n-am rămas fără rezolvare, la nicio problema”, a conchis Mirela Vaida.

➡️ Urmăreşte online emisiunea Totul pentru dragoste cu Mirela Vaida pe platforma AntenaPlay. Intră să vezi toate editiile aici >>> https://goo.gl/K2nQpu