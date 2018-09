”Cameleonii” pierd un om după dispute aprinse în ”Ultimul Trib”

”Ultimul Trib” scoate la iveală calități pe care concurenții nici nu și le cunoașteau! Un joc dificil, i-a făcut pe aceștia să reevalueze seara trecută, într-o nouă ediție a emisiunii, la Antena 1.

După ce Crocodilii au pierdut jocul de Nominalizare și au trimis-o pe Neli la duel, a venit rândul ca echipele să se înfrunte din nou în jocul de Salvare. În ciuda faptului că are un ochi acoperit, Paula Chirilă a decis să își ajute echipa și a găsit un rol care să îi permită să rămână deasupra apei.

Cursa pe apă a scos ce era mai bun din unii, dar și cea mai mare furie în cazul altora. Dacă Dima a încercat să înșele regulamentul și să intre de două ori în cursa de ștafetă pe apă pentru ca Daniela Crudu să nu fie nevoită să intre, aceasta s-a dovedit cu mult mai puternică decât ar fi crezut chiar și ea însăși. Ajunsă în impas în mijlocul probei, într-un punct din care Cosmin Pădureanu nu o lăsa să plece, aceasta a luptat până la ultima fărâmă de energie, a plâns și totuși a reușit să termine traseul, aducând echipei sale salvarea de la duel. Decizia l-a înfuriat însă pe Pădureanu, care a răbufnit și a ieșit din apă. ”E a treia oară când trișează!”, a strigat acesta. ”Mă nominalizați pe mine, pentru că am ieșit din apă și regulamentul spune că trebuie să plec acasă!”, și-a anunțat acesta colegii.

”Au fost mai buni ca noi! Au avut doi oameni avans, despre ce vorbim?”, a spus Silviu Mircescu, iar ceilalți membri ai echipei au luat o altă decizie: să se nominalizeze unii pe ceilalți, în semn de protest! Ceea ce nu știau însă, a fost că regulamentul prevede ca în această situație Căpitanul să decidă omul care va intra la duel. Cum însă cu toții o învinuiau mai mult sau mai puțin oficial pe Gabriela, că din cauza sa au pierdut timp prețios la probă, Mircescu a decis ca ea să o înfrunte pe Neli.

Supărată de decizie, Gabriela a considerat că Oana Dedeu ar fi vinovată de tot, ba, mai mult, o suspectează că ar fi mai apropiată decât trebuie de iubitul său, Silviu Geandră.

”Cum poți să fii șarpe cu fundă la gât, tragi de toți cu dinții să mă voteze, să voteze cu inima? Înseamnă că undeva în inima ta ai o problemă cu mine. Oricare stă singură acasă și prinde un fraier care se uită la ea, se simte bine. E normal, Silviu e un bărbat frumos! El azi mai avea puțin și o pupa pe gură, nici nu și-a dat seama! Noi am venit aici la o competiție, cum să o iei razna de cum ai pus piciorul? Ai greșit insula, frate!”, i-a acuzat Gabriela pe cei doi.

De partea cealaltă, Lemurii s-au întors veseli în sat și au sărbătorit momentul, dar și transformarea incredibilă a Danielei Crudu. ”A fost cea mai grea probă! Iadul! Dar ea a fost minunea noastră! O vedeam cum încasa sacii în cap...”, a lăudat-o Sorin Brotnei.

La rândul său, Daniela a recunoscut și ea că nu a mai fost vreodată pusă într-o postură atât de grea. ”E pe viață și pe moarte! În viața mea nu am clacat în halul acela, m-am așezat în genunchi și am început să plâng, nu mai puteam de loviturile alea. Eram ca o găină în țarc, m-a nenorocit Cosmin!”, a povestit apoi Daniela, după ce și-a revenit din șoc.

Distracția nu a ținut mult însă pentru Lemuri, după ce aceștia au aflat că au fost pedepsiți pentru felul în care s-au purtat cu localnicii cu o seară înainte. ”A trebuit să gătim și pentru oamenii de la magazin, unde am încercat cu o seară înainte să negociem și ni s-a spus că s-au supărat”, a povestit Sorana. Ca urmare, aceștia au mers, și-au cerut scuze și i-au invitat la masa la care aveau de gătit trei găini primite cadou de la Vula.

În acest timp, sportivii au continuat cearta la vilă, după jocurile din ziua precedentă, Neli reproșându-le băieților că nu înțeleg că nu toate jocurile sunt făcute pentru cei puternici, iar ei au dat dovadă că nu știu să gândească strategic și să aibă răbdare. Supărată că Daniel Chiriță și Mircea Zamfir s-au aliat din nou împotriva colegei sale, Roxana Chiperi le-a reproșat acestora că nu încearcă să o susțină, mai ales că a doua zi urmează un duel care îi decide soarta. ”E lipsă de umanitate în echipa asta!”, a spus Roxana.

A doua zi, jocul de Duel le-a adus față în față pe Neli și Gabriela. Aceasta din urmă a refuzat să fie însoțită de iubitul său, preferând să plece alături de Mircescu și Mirel Magop, pe care i-a făcut să promită că nu le vor spune celorlalți nimic din ceea ce s-a întâmplat la jocul pierdut de ea. Gabriela le-a transmis celor de pe insulă un singur mesaj: ”Sunt oameni și fac greșeli, dar sunt unii care iartă și alții care nu, iar eu nu iert!”.

În aceste condiții, spiritele s-au animat pe insula pustie, mai ales după ce Oana a aflat pentru prima dată de acuzațiile care i se aduc. ”Nu am simțit niciodată că m-ar privi diferit și sunt femeie, îmi dau seama dacă un băiat se uită la mine cu alți ochi. E un scenariu făcut de ea, eu știu foarte bine intențiile cu care am venit la acest concurs”, a spus Oana cu lacrimi în ochi, în timp ce Silviu Geandră a negat și el orice gest, iar restul colegilor au admis că nu au observat nicio apropiere nepotrivită între membri ai echipei. ”Eu chiar nu am văzut să se fi întâmplat așa ceva, nu cred că Oana are vreo legătură cu această telenovelă”, a spus și Silviu Mircescu.

În acest timp, Crocodilii Cornelia Condeescu, Roxana Chiperi și Alex Filip și-au păcălit colegii la întoarcerea de joc, spunând că au rămas fără încă un membru. Cu atât mai mare a fost însă bucuria când aceștia au văzut-o pe Neli intrând în vilă, iar căpitanul Crocodililior, Alex Filip, nu a pierdut ocazia de a le povesti acestora cu lux de amănunte cât de puternică s-a dovedit a fi Neli în această competiție. ”În sfârșit m-am întors eu, așa cum mă cunosc”, a recunoscut Neli.