Lemurii au avut parte de o „salvare” cu totul specială: „E unic momentul, nu cred că o să mă mai întâlnesc cu așa ceva"

Ultimul Trib. Episod 31. Dintre toate experiențele trăite de concurenții „Ultimul Trib” în Madagascar, rămân unele de neuitat.

Lemurii au găsit o broască țestoasă imensă pe plajă. Pentru că rămăsese blocată în nisip, concurenții au ajutat animalul să se întoarcă în ocean.

„Azi dimineață cred că a fost cea mai frumoasă zi de când am stat pe insulă. O broască mare și frumoasă își depusese ouăle, chiar acolo, pe plajă. A fost frumos să stăm lângă ea, să o atingem” , a povestit Daniel Chiriță.

„Broaștele țestoase din Madagascar sunt renumite pentru mărimea lor și am avut norocul să vedem una. Am ajutat-o, am întors-o de pe spate, cu mare greu, cred că avea 150 de kilograme. Am întors-o spre ocean și a început să își croiască drum spre apă. Lucrul ăsta e unic, nu cred că o să mă mai întâlnesc cu o așa experiență”, a spus Sorin Brotnei.

