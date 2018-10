Clipa cea MARE se apropie la „Ultimul Trib”! Emoțiile devin uriașe! „Nu știu dacă am luat decizia potrivită...”

Urmează o zi importantă la „Ultimul Trib”! Noaptea a fost una grea pentru Lemuri și pentru Cameleoni, fiindcă una dintre echipe riscă să piardă astăzi un om!

Daniela Crudu le-a spus colegilor săi că vrea să fie trimisă la Duel, sătulă parcă de traiul din Madagascar. ”Eu nu îmi doresc la fel de mult ca ei să rămân aici, îi văd pe ei atât de înverșunați, pe când mie îmi place să mai și râd, să le fac viața mai ușoară. Simt că acum am curaj și… fie ce-o fi!”, a spus Daniela. ”Nu mi s-a părut că le-ar părea rău când m-au votat, ei deja se gândeau că deja plec acasă. Dacă o să câștig duelul acesta, mă gândesc că o să mă întărească și pe mine. O să dau ce am mai bun, ca niciodată, o să fac din tot sufletul meu și sper că o să reușesc. Îmi doresc să trec prin niște experiențe aici, că de aceea am venit, iar duelul este una dintre ele”, a adăugat Daniela Crudu.

Seara a trecut și părerea ei parcă s-a schimbat, după ce teama și emoțiile au început să devină tot mai mari.

„Nu știu dacă am luat decizia potrivită. Dacă trec peste duelul ăsta, atunci nu mă mai doboară nimic”, a mărturisit Daniela Crudu, vizibil emoționată. Chiar dacă inițial a zis că vrea să meargă la duel ca să vadă cum e, bruneta pare acum cuprinsă de emoții și temeri.

Lemurii și-au pus toată încrederea în forța Danielei, în timp ce Mirel Magop de la Cameleoni a părut să fie extrem de relaxat cu privire la duel. Să fie oare acesta semnul că se vede deja învingător al acestei întreceri?

Cu o zi înainte, Crocodilii, de la vila lor de lux, au făcut chiar pariuri în ceea ce privește duelul și s-au odihnit din plin, drept răsplată pentru victoria obținută în competiția trecută.

