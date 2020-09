Viață de șef în MAI: nesiguranță și neîncredere

Joi, 24 Septembrie 2020, 19:05 Actualizat Joi, 24 Septembrie 2020, 19:07

Epopeea scandalurilor din Ministerul Afacerilor de Interne este fără de sfârşit! Şeful Jandarmeriei este urmărit penal după ce şi-a aprobat bani în plus pe sute de ore suplimentare. Este a treia instituţie de forţă implicată într-un scandal în ultimul an. După ce Poliţia Română şi Poliţia de Frontieră au rămas fără şefi, acum şi şeful Jandarmeriei pare că are zilele numărate la vârful instituţiei.