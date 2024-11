Charlie Ottley, jurnalistul britanic care promovează România peste hotare, în interviu la "Vacanță de Vedetă", pe Antena Stars

Charlie Ottley, cunoscutul realizator britanic al seriilor documentare „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, revine în atenția publicului românesc cu o poveste emoționantă despre legătura profundă pe care a dezvoltat-o cu această țară.

Prin filmele sale, Charlie a adus în prim-plan frumusețile naturale, tradițiile și autenticitatea României, devenind un adevărat ambasador al acestor valori în întreaga lume.

Fascinat de peisajele carpatine și de comunitățile pe care le-a descoperit, el a făcut un pas neașteptat și curajos: s-a mutat definitiv în România, stabilindu-se în pitorescul sat Șirnea, Fundata, județul Brașov.

Charlie Ottley, jurnalistul britanic care promovează România peste hotare, la "Vacanță de Vedetă"

Sâmbăta aceasta, într-o ediţie specială dedicată Zilei Naţionale, telespectatorii Antena Stars sunt invitați să descopere mai multe despre povestea extraordinară a lui Charlie Ottley într-un interviu special realizat de Adina Halas, chiar acasă la el, în cadrul emisiunii „Vacanță de Vedetă”, moderată de Laura Cosoi.

Emisiunea va fi difuzată de la ora 15:00 și va oferi o perspectivă unică asupra parcursului lui Charlie: de la realizarea documentarelor pentru Netflix până la decizia de a numi România "acasă".

„Bun, deci cine sunt? Încă nu am descoperit, dar știu unde sunt și de ce sunt aici. Am venit să văd România în 2010, cu un prieten de-al meu. Filmam „Flavors of Scotland” cu Travel Channel. Era un serial special, o ediție unică. A fost fantastic.

Am decis să petrecem câte trei luni în fiecare țară și să realizăm un show de călătorie definitiv despre toate aceste țări. Am fost în Peru, Spania, Mexic, Philadelphia, San Francisco și Grecia. Mi s-a sugerat să vin să văd România. Mi s-a spus că e ca Scoția de acum 500 de ani. Așa că m-a adus aici și m-am îndrăgostit de România. [...] Este minunat. Fiecare anotimp mă inspiră, este o lume diferită. Te uiți pe geam și vezi cum ninge.

Primăvara este un covor plin de flori. Vara este foarte caldă și stăm la plajă. Toamna este aurie, priveliștea este incredibilă. [...] Ce îmi place la România? Nu cred că aș putea să rezum totul într-o listă. Are un farmec enorm, și cred că oamenii, indiferent de minoritatea etnică din care fac parte, sunt extrem de primitori cu străinii, foarte deschiși, incredibil de ospitalieri și amabili, iar acea bunătate m-a impresionat încă de la primele vizite aici.

Oamenii sunt mândri de țara lor. România este sălbatică, primitoare și minunată. Mulțumesc că m-ați adoptat și m-ați făcut să mă simt atât de binevenit. La mulți ani, România!”, a declarat Charlie Ottley

Emisiunea Vacanţă de vedetă poate fi urmărită în fiecare sâmbătă, de la ora 15.00, la Antena Stars.