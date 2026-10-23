Kim Kardashian a împlinit 46 de ani! Ce ținută spectaculoasă a purtat starleta de ziua ei de naștere

Zi importantă pentru Kim Kardashian! Vedeta internațională a împlinit vârsta de 46 de ani și a sărbătorit cu fast, așa cum ne-a obișnuit din fiecare an. Imaginile sunt cele care vorbesc de la sine!

Kim Kardashian a ales să își sărbătorească ziua de naștere într-un mod spectaculos, cu apariții inspirate din moda anilor ’90. Vedeta a împlinit 46 de ani pe 21 octombrie și a marcat momentul la un restaurant din Beverly Hills, unde a purtat două ținute îndrăznețe, create de un designer celebru.

Kim Kardashian a îmbrăcat două ținute

Fondatoarea brandului Skims a fost fotografiată la restaurantul Baldi, din cadrul unui hotel din Beverly Hills, unde a avut loc petrecerea aniversară. Pentru această ocazie, Kim a ales două rochii mini vintage, una roșie și cealaltă verde lime, ambele inspirate din colecția Paco Rabanne din 1995.

Ținutele aveau un decolteu adânc și un design care imita un halat purtat deschis. Marginile erau decorate cu elemente strălucitoare, iar croiala lăsa la vedere lenjeria intimă.

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Vedeta a completat fiecare apariție cu o piesă pentru cap realizată din zale metalice și ornamente strălucitoare, purtată peste părul lung și drept. Pantofii negri, cu vârful decupat, au completat ambele ținute.

La petrecere i-au fost alături surorile Khloé și Kourtney Kardashian, fratele Rob Kardashian și mama lor, Kris Jenner. Evenimentul a fost și prilejul unei apariții publice rare pentru Rob, care preferă în general să stea departe de lumina reflectoarelor.

Alegerea ținutelor nu este întâmplătoare

În ultima perioadă, Kim Kardashian a purtat mai multe creații vintage în cadrul unei colaborări cu stilistul Law Roach, cunoscut pentru aparițiile sale îndrăznețe din lumea modei.

La începutul lunii octombrie, vedeta a apărut la gala Academy Museum într-o rochie de mare brand, veche de 75 de ani. Cu puțin timp înainte, a ales o altă creație, din 2004, semnată de Tom Ford, pentru o întâlnire cu Lewis Hamilton.

Vedeta a readus recent în atenție și celebra rochie transparentă, purtată în trecut de Sarah Jessica Parker.

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