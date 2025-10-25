Cât poate să cheltuie Kim Kardashian pe serviciile de înfrumusețare într-un an. Suma e uluitoare!

Kim Kardashian a vorbit deschis despre rutina ei de înfrumusețare și a dezvăluit cât de mult cheltuie pe păr și tratamente de beauty. Suma este cu adevărat impresionantă!

Vedeta de reality show a făcut mărturisirea în cadrul apariției sale incendiare în podcastul „Call Her Daddy” și a stat puțin pe gânduri înainte de a răspunde.

Cât cheltuie Kim Kardashian pe serviciile de înfrumusețare într-un an

Ea i-a mărturisit gazdei, Alex Cooper, că este vorba de „o sumă mare”, dar a subliniat că, de obicei, nu trebuie să plătească pentru toate produsele și tratamentele de machiaj sau îngrijire, datorită reality show-ului familiei și celorlalte proiecte de succes în care este implicată.

„Dacă filmez pentru emisiunea mea, atunci ei plătesc. Dacă lucrez, tot ei plătesc. Așa că încerc ca totul să fie acoperit, ca să nu trebuiască să plătesc eu personal”, a explicat ea.

Kim, a cărei avere este estimată la 1,7 miliarde de dolari, a recunoscut totuși că îi este greu să calculeze costul total, pentru că „nu am idee cât costă anumite lucruri simple.”

„Mi-ar plăcea să știu și eu mai bine, de exemplu, cât costă o cutie cu lapte.”

Presată să dea un răspuns, Kim a spus că bugetul ei pentru aspectul glam „ar putea fi de un milion de dolari. Nu cinci. Sub cinci. Poate unul.”

Rutina de beauty a lui Kim, un ritual de două ore pe zi

În luna mai s-a aflat că Kim a cheltuit 4.500 de dolari doar pe tratamente pentru piele înainte de Met Gala, în timp ce rutina ei zilnică de îngrijire a părului și machiaj durează două ore.

În august, Kim a împărtășit imagini cu câteva proceduri foarte bizare pe care le-a făcut în timp ce era în vacanță cu sora ei Khloe Kardashian și prietenele La La Anthony și Stephanie Shepherd în Coreea de Sud.

Cât despre corpul ei, Kim își documentează antrenamentele solicitante în reality show-ul familiei. Mama a patru copii colaborează cu antrenoarea personală Melissa Alcantara, cu care se antrenează timp de două ore, de la 6 dimineața, șapte zile pe săptămână.

„Îmi place să fac sport. Este terapia mea”, a declarat Kim pentru Vogue luna trecută „Mă antrenez în fiecare zi, iar toți cei pe care îi cunosc fac sport de mai multe ori pe săptămână.”

Pe lângă îngrijirea zilnică, Kim și surorile ei investesc în bronzare cu spray, epilare cu laser și tratamente de lux pentru îngrijirea pielii la medicul preferat al familiei, Dr. Kanodia, din Los Angeles.

Printre make-up artiștii la care apelează Kim se numără colaboratorul ei de lungă durată, Mario Dedivanovic, care, potrivit presei, percepe până la 2.000 de lire pentru o zi întreagă de lucru la o ședință foto.

Chris Appleton este unul dintre stilistii preferați ai lui Kim și este menționat în podcastul „Call Your Daddy”.

Vedeta a stârnit controverse cu noua sa linie de lenjerie intimă

Desigur, Kim are și propria gamă de produse de înfrumusețare, sub brandul său SKIMS, iar cea mai recentă lansare – un produs de tip „face shapewear”, care costă 60 de dolari – a stârnit destule controverse luna trecută.

Între timp, în lumea modei SKIMS, Kim a provocat un val de critici după lansarea celei mai controversate colecții de lenjerie intimă de până acum.

Vedeta de reality show, în vârstă de 44 de ani, a lansat o linie de tanga ce imită părul pubian, la prețul de 34 de lire perechea, conform Daily Mail.

Lenjeria, disponibilă în douăsprezece nuanțe diferite – inclusiv Sienna Blonde, Clay Black și Cocoa Ginger – este descrisă pe site ca fiind „cea mai îndrăzneață piesă a noastră de până acum”.

„Realizată manual dintr-un material extrem de fin și elastic, această lenjerie tip tanga include un amestec de fire sintetice ondulate și drepte, disponibile în 12 variante de culoare.”