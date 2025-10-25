Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât poate să cheltuie Kim Kardashian pe serviciile de înfrumusețare într-un an. Suma e uluitoare!

Cât poate să cheltuie Kim Kardashian pe serviciile de înfrumusețare într-un an. Suma e uluitoare!

Kim Kardashian a vorbit deschis despre rutina ei de înfrumusețare și a dezvăluit cât de mult cheltuie pe păr și tratamente de beauty. Suma este cu adevărat impresionantă!

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 25 Octombrie 2025, 09:30 | Actualizat Joi, 23 Octombrie 2025, 12:37
Galerie
Kim are o avere estimată la 1,7 miliarde de dolari | Getty Images

Vedeta de reality show a făcut mărturisirea în cadrul apariției sale incendiare în podcastul „Call Her Daddy” și a stat puțin pe gânduri înainte de a răspunde.

Cât cheltuie Kim Kardashian pe serviciile de înfrumusețare într-un an

Ea i-a mărturisit gazdei, Alex Cooper, că este vorba de „o sumă mare”, dar a subliniat că, de obicei, nu trebuie să plătească pentru toate produsele și tratamentele de machiaj sau îngrijire, datorită reality show-ului familiei și celorlalte proiecte de succes în care este implicată.

„Dacă filmez pentru emisiunea mea, atunci ei plătesc. Dacă lucrez, tot ei plătesc. Așa că încerc ca totul să fie acoperit, ca să nu trebuiască să plătesc eu personal”, a explicat ea.

Articolul continuă după reclamă

Kim, a cărei avere este estimată la 1,7 miliarde de dolari, a recunoscut totuși că îi este greu să calculeze costul total, pentru că „nu am idee cât costă anumite lucruri simple.”

„Mi-ar plăcea să știu și eu mai bine, de exemplu, cât costă o cutie cu lapte.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Presată să dea un răspuns, Kim a spus că bugetul ei pentru aspectul glam „ar putea fi de un milion de dolari. Nu cinci. Sub cinci. Poate unul.”

Rutina de beauty a lui Kim, un ritual de două ore pe zi

În luna mai s-a aflat că Kim a cheltuit 4.500 de dolari doar pe tratamente pentru piele înainte de Met Gala, în timp ce rutina ei zilnică de îngrijire a părului și machiaj durează două ore.

În august, Kim a împărtășit imagini cu câteva proceduri foarte bizare pe care le-a făcut în timp ce era în vacanță cu sora ei Khloe Kardashian și prietenele La La Anthony și Stephanie Shepherd în Coreea de Sud.

Cât despre corpul ei, Kim își documentează antrenamentele solicitante în reality show-ul familiei. Mama a patru copii colaborează cu antrenoarea personală Melissa Alcantara, cu care se antrenează timp de două ore, de la 6 dimineața, șapte zile pe săptămână.

„Îmi place să fac sport. Este terapia mea”, a declarat Kim pentru Vogue luna trecută „Mă antrenez în fiecare zi, iar toți cei pe care îi cunosc fac sport de mai multe ori pe săptămână.”

Pe lângă îngrijirea zilnică, Kim și surorile ei investesc în bronzare cu spray, epilare cu laser și tratamente de lux pentru îngrijirea pielii la medicul preferat al familiei, Dr. Kanodia, din Los Angeles.

Printre make-up artiștii la care apelează Kim se numără colaboratorul ei de lungă durată, Mario Dedivanovic, care, potrivit presei, percepe până la 2.000 de lire pentru o zi întreagă de lucru la o ședință foto.

Chris Appleton este unul dintre stilistii preferați ai lui Kim și este menționat în podcastul „Call Your Daddy”.

Citește și: Kim Kardashian, apariție surprinzătoare la Academy Museum Gala 2025. De ce și-a acoperit complet chipul

Vedeta a stârnit controverse cu noua sa linie de lenjerie intimă

Desigur, Kim are și propria gamă de produse de înfrumusețare, sub brandul său SKIMS, iar cea mai recentă lansare – un produs de tip „face shapewear”, care costă 60 de dolari – a stârnit destule controverse luna trecută.

Între timp, în lumea modei SKIMS, Kim a provocat un val de critici după lansarea celei mai controversate colecții de lenjerie intimă de până acum.

Vedeta de reality show, în vârstă de 44 de ani, a lansat o linie de tanga ce imită părul pubian, la prețul de 34 de lire perechea, conform Daily Mail.

Lenjeria, disponibilă în douăsprezece nuanțe diferite – inclusiv Sienna Blonde, Clay Black și Cocoa Ginger – este descrisă pe site ca fiind „cea mai îndrăzneață piesă a noastră de până acum”.

Kim Kardashian îmbrăcată cu un body gri mulat
Kim Kardashian îmbrăcată cu o ținută complet albă
Kim Kardashian îmbrăcată cu un top negru cu mânecile decupate

„Realizată manual dintr-un material extrem de fin și elastic, această lenjerie tip tanga include un amestec de fire sintetice ondulate și drepte, disponibile în 12 variante de culoare.”

Rafa Nadal și Mery Perelló, fotografie rară alături de cei doi fii ai lor. Cu cine seamănă micuții... Cine este și cum arată Kai Trump, nepoata preferată a Președintelui american. Îl susține în campanii și joacă golf împre...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un “foc” peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România! Ion Ţiriac a cheltuit dintr-un &#8220;foc&#8221; peste 1 milion de euro şi a reuşit o premieră europeană în România!
Observatornews.ro Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?" Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de iubire
Ce spune Bianca Drăgușanu despre relația cu Gabi Bădălău. Cum se înțeleg după cinci ani de iubire
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Regina Camilla, în negru în fața Papei. De ce nu poate îmbrăca haine albe
Regina Camilla, în negru în fața Papei. De ce nu poate îmbrăca haine albe
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x