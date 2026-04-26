Kim Kardashian și Lewis Hamilton, ipostaze tandre în valurile oceanului. Imaginile care au generat o mulțime de reacții online

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, surprinși în ipostaze tandre în valurile oceanului. Imaginile romantice au stârnit numeroase reacții online și au alimentat zvonurile despre relația lor.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost surprinși în ipostaze tandre în timpul unei escapade romantice pe o plajă din Malibu. Cei doi au atras imediat atenția fanilor, după ce imaginile cu momentele lor de apropiere au devenit virale în mediul online.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton, ipostaze tandre în valurile oceanului

Fondatoarea brandului SKIMS și celebrul pilot de Formula 1 par să traverseze o perioadă extrem de frumoasă în relația lor. Kim, în vârstă de 45 de ani, și Lewis Hamilton au fost văzuți relaxându-se pe plajă, îmbrăcați în costume de baie, bucurându-se de vremea însorită și de compania celuilalt.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

La un moment dat, cei doi au intrat în apă și au fost surprinși în timp ce se țineau în brațe, în valurile oceanului. Gesturile lor de afecțiune nu au trecut neobservate, iar imaginile au generat rapid o mulțime de reacții din partea fanilor. Atmosfera părea una relaxată și intimă, departe de agitația vieții publice cu care ambii sunt obișnuiți.

Deși zvonurile despre o posibilă relație circulau de mai mult timp, povestea lor de dragoste a fost confirmată abia recent. Primele speculații au apărut pe 16 martie, după ce Hamilton a lăsat un comentariu sugestiv la o postare a lui Kim Kardashian. Ulterior, cei doi au fost văzuți împreună în luna februarie la Paris, ceea ce a alimentat și mai mult curiozitatea publicului.

Imaginile care au generat o mulțime de reacții online

Relația lor nu este, însă, una complet nouă. Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de mai bine de un deceniu, încă din 2014, când au participat la evenimentul GQ Men of the Year Awards. De-a lungul anilor, au rămas în contact, iar apropierea recentă pare să fi dus lucrurile la un alt nivel.

Potrivit unor surse citate de People, cei doi au petrecut timp împreună și în afara Statelor Unite. La finalul lunii martie, Kim și Lewis ar fi fost într-o vacanță în Tokyo, alături de trei dintre copiii vedetei: Saint West, Chicago West și Psalm West. Kim mai are o fiică, North West, din relația cu fostul său soț, Kanye West.

Sursele apropiate susțin că Lewis Hamilton s-a integrat bine în viața personală a lui Kim. „Este un tip relaxat, cu multă energie, iar familia lui Kim îl place”, a declarat o sursă. De asemenea, se pare că vedeta este foarte interesată de această relație. „Este nevoie de mult pentru a capta atenția lui Kim, iar Lewis a reușit cu siguranță acest lucru”, a adăugat aceeași sursă.

Programul încărcat al ambilor nu pare să fie un obstacol. Kim Kardashian își împarte timpul între afaceri, proiecte media și viața de familie, în timp ce Lewis Hamilton este implicat în competițiile din Formula 1. Cu toate acestea, cei doi reușesc să se vadă cât mai des posibil.

Recent, au fost observați petrecând timp împreună în Los Angeles și participând la Coachella, unde au fost văzuți la concertul susținut de Justin Bieber. Aparițiile lor publice tot mai frecvente par să confirme faptul că relația devine din ce în ce mai serioasă.

Deși nici Kim, nici Lewis nu au făcut declarații oficiale detaliate despre relația lor, imaginile și aparițiile recente spun deja o poveste clară. Cei doi par relaxați, apropiați și fericiți împreună, iar fanii urmăresc cu interes evoluția acestei relații neașteptate.

Rămâne de văzut cum va evolua povestea dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, însă un lucru este cert: relația lor a devenit deja unul dintre cele mai discutate subiecte din lumea mondenă.