Kim Kardashian a dezvăluit că a primit un diagnostic îngrijorător, în timp ce apare pe un pat de spital în trailerul noului sezon al emisiunii „The Kardashians”.

Kim Kardashian, internată în spital după ce a fost diagnosticată cu aceeași afecțiune de care a suferit tatăl său înainte să moară | Captură Instagram

Vedeta spune că suferă de esofagită, afecțiune cu care s-a confruntat și tatăl ei, Robert Kardashian, înainte să moară, la vârsta de 59 de ani, potrivit mirror.co.uk.

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Ce a spus Kim Kardashian, diagnosticată cu aceeași afecțiune de care a suferit și tatăl ei înainte să moară

În vârstă de 45 de ani, Kim Kardashian a vorbit despre problemele sale de sănătate în trailerul sezonului 8 al reality-show-ul „The Kardashians”.

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În imaginile publicate, vedeta apare pe un pat de spital, cu aspect epuizat, și dezăluie ce diagnostic a primit.

„Am ceva numit esofagită”, spune Kim Kardashian, citată de sursa menționată mai sus.

Una dintre persoane o întreabă, la un moment dat, dacă nu cumva este vorba despre aceeași afecțiune de care a suferit tatăl ei înainte să moară. Ea răspunde că da.

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Potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS), citat de sursa de mai sus, esofagita reprezintă o inflamație a mucoasei esofagului, tubul prin care alimentele ajung din gură în stomac.

Deocamdată, trailerul nu oferă prea multe informații despre diagnosticul lui Kim Kardashian sau despre gravitatea situației. Cel mai probabil, vedeta va dezvălui mai multe despre situația sa medicală în episoadele următoare ale emisiunii.

Tatăl lui Kim Kardashian a murit în 2003

Robert Kardashian, tatăl lui Kim, Kourtney și Khloe, a fost un avocat și om de afaceri cunoscut. El a murit în iulie 2003, la doar două luni după ce a fost diagnosticat cu cancer esofagian.

În același an, într-un interviu acordat revistei GQ, citat de o sursă, Kim și-a adus aminte de una dintre ultimele discuții purtate cu tatăl ei, înainte ca acesta să moară.

„Știu că vei fi bine. E ca și cum aș putea vedea viitorul. Știu că vei fi bine, dar te rog să ai grijă de frații și surorile tale în locul meu. Asigură-te doar că ai grijă de ei. Am interpretat cuvintele lui ca pe o asigurare că voi reuși în viață. Dar acest lucru m-a determinat să iau decizii în mod diferit”, a dezvăluit vedeta, citată de sursa menționată.

Noul sezon „The Kardashians” începe în octombrie

Sezonul 8 al reality-show-ului „The Kardashians” va avea premiera luna viitoare.

Pe lângă problemele de sănătate ale lui Kim, trailerul sugerează că noul sezon va aborda și viața personală a surorilor sale. Printre subiectele prezentate se numără relația lui Khloe, proiectele personale și profesionale ale lui Kourtney, dar și viața lui Kylie Jenner.

De asemenea, trailerul pare să ofere imagini din viețile lui Kris Jenner și Caitlyn Jenner. Un alt subiect care ar putea atrage atenția fanilor este presupusa apropiere dintre Kim Kardashian și legenda Formulei 1, Lewis Hamilton, potrivit mirror.co.uk.

Fanii emisiunii au reacționat imediat după apariția trailerului și s-au declarat nerăbdători să urmărească noile episoade.

„Oh, Doamne, Kardashian se întorc! Sunt atât de entuziasmată”/ „OMG, în sfârșit!”/ „Notat. Pe 8 octombrie revin la viață”, sunt o parte dintre reacțiile fanilor, potrivit sursei citate mai sus.

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