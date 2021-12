Beneficiile vitaminei C în sezonul rece. Cum ajută și de unde o poți extrage

Publicat: Marti, 21 Decembrie 2021, 15:19 Actualizat Marti, 21 Decembrie 2021, 15:30

Vitamina C are numeroase beneficii și mulți medici o recomandă în special în sezonul rece, când suntem mai predispuși la răceli și gripe. Aceasta are funcții importante pentru organismul nostru. Iată care sunt acestea, cum ajută ea și de unde o putem obține.