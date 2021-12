Finaliști X Factor 2021. Jomajii, grupul uimitor format de Delia pe scenă. Vezi momentele care i-au adus pe toți în marea finală

Evoluția în competiția X Factor 2021 a grupului Jomajii a fost una inedită. Inițial, Oma Jali și Majii erau concurenți solo, din categoria Loredanei. După ce jurata a ales alți concurenți pentru etapa de Battles, în Bootcamp-ul X Factor, Delia s-a gândit să formeze un nou grup. Cei doi au ales numele de Omajii și au continuat în concurs, cu momente uimitoare.

The Jazzy Jo Experience a încântat publicul de la prima apariție pe scena X Factor. Trupa a surprins jurații cu fiecare interpretare și au trecut de proba de Bootcamp, după care au impresionat în etapa de Battles.

După ultima înfruntare înainte de marea finală, Delia a decis că nu poate renunța la niciunul dintre grupuri. Ca urmare, a format un nou grup pentru finală, numit Jomajii.

Oma Jali a cântat Shy Guy în preselecțiile de la X Factor sezon 10

Oma Jali a cântat melodi Shy Guy de Diana King și a reușit să facă un moment demn de marile scene. Aceasta a reușit să-i ridice în picioare pe Delia, Ștefan Bănică și Loredana, care au dansat și cântat alături de ea.

Delia ba chiar a făcut câteva mișcări de dans împreună cu Oma Jali, care cânta excelent. Concurenta de la X Factor a venit la masa juriului, ba chiar s-a pus pe scaunul Loredanei în timp ce își continua momentul artistic.

La fina, aceasta a acaparat masa celor patru jurați și a încheiat show-ul apoteotic. Cert este că Delia, Florin Ristei, Loredana și Ștefan Bănică au fost luați într-un carusel artistic, completat de muzică, dans și distracție.

Elvis Silistra „Majii”, momentul care i-a uimit pe jurații X Factor în audiții

Concurentul X Factor a urcat pe scenă, lăsându-i cu gura căscată pe jurați datorită look-ului său. Elvis a mărturisit că MAJII este proiectul său muzical. El le-a povestit juraților X Factor că nevoia l-a învățat și că a reușit să învețe editare video pentru a-și face singur clipurile muzicale.

Elvis i-a surprins pe jurați cu vocea lui puternică și versurile sensibile. Telespectatorii au aplaudat furtunos, iar ceilalți concurenți din culise l-au lăudat pe Elvis pentru talentul său.

The Jazzy Jo Experience a cântat o melodie proprie, "Înainte", în preselecțiile de la X Factor sezon 10

De când au intrat pe scenă, Delia s-a ridicat în picioare și a spus: "Răspunsul meu este DA, răspunsul meu este Bootcamp".

Prestația lor a fost cu adevărat senzațională! Au avut nevoie doar de o chitară și două voci bune ca să facă show. Jazzy Jo, spectacol demn de marile scene la X Factor. Jurații au aplaudat în picioare.

La final, au țipat de fericire că merg direct în Bootcamp. Mai mult Delia crede că grupul Jazzy Jo Experience are șanse mari să câștige X Factor sezon 10.

Majii Elvis Silitra a cântat Can’t Hold Us în BOOTCAMP X Factor sezon 10

Loredana a decis să-l provoace pe Majii cu o piesă care îl scoate din zona de confort. Concurentul a interpretat piesa „Can’t Hold Us” de la Macklemore & Ryan Lewis.

Majii Elvis Silitra a pășit pe scena Bootcamp-ului sezonului 10 de X Factor încrezător că poate obține un scaun. De cum i-au văzut ținuta deosebită jurații l-au întrebat „De pe ce planetă vii?”

„De pe Pământ, dar din viitor”, a răspuns concurentul.

Majii Elvis Silitra a fost nerăbdător să-și înceapă spectacolul și din prima secundă i-a impresionat pe jurați cu energia sa. Concurentul a antrenat și publicul și juriul. I-a îndemnat pe toți să cânte cu el, făcându-i să se simtă ca la un concert.

Loredana nu a putut rămâne pe scaun, încântată fiind de show-ul total oferit de Elvis Silitra. Jurata a dansat pe ritmurile concurentului.

Trupa The Jazzy Jo Experience, show complet pe scena X Factor, în Bootcamp la Delia

Trupa The Jazzy Jo Experience au reușit să creeze un moment sublim la X Factor. The Jazzy Jo Experience, trupa cunoscută în lumea artistică pentru interpretarea muzicii jazz, a urcat în această seară pe scena de la X Factor, în Bootcamp și au ocupat un scaun.

Ioana Sihota, cunoscută ca Jazzy Jo, împreună cu Adrian Neagu, Rareș Neagoe și Cauê de Marinis formează trupa The Jazzy Jo Experience de patru ani.

„Noi suntem The Jazzy Jo Experience, ne-am înmulțit acum. Am venit să resimțim scena sub picioare, am zis hai să încercăm să vedem. E un mare avantaj să ai colegii împreună. Noi cântăm de 4 ani împreună. Energia e mult mai bogată. Ne-am întors să vă cântăm, să vă cântăm o piesă care anul acesta face 20 de ani, aproape cât voi. Avem niște emoții măricele”, au spus membrii trupei.

Oma Jali a cântat piesa „Woman” în BOOTCAMP X Factor sezon 10

În Bootcamp Oma Jali a interpretat piesa de la Neneh Cherry - „Woman”, reușind să-i impresioneze pe toți: jurați, public, concurenți. Cu o energie și o atitudine aparte, dar și cu o tehnică vocală de excepție, Oma Jali a determinat-o pe Loredana să o aplaude în picioare.

Oma Jali a cântat despre puterea femeilor, considerând că piesa „Woman” o reprezintă. Concurenta X Factor a reușit să transmită mesajul piesei, demonstrând cât este de talentată.

Trupa Omajii, show-ul total pe care l-au pregătit cu doar o noapte înainte de Bootcamp-ul Deliei la X Factor

Omajii, trupa care a reușit să ridice în picioare juriul de la X Factor, cu o interpretare impecabilă a unei piese de la Queen.

„Vreau să se termine mai repede, am așteptat mult. Ea m-a ridicat de pe scaun. Delia a avut o idee nebună să ne unească. Am avut o noapte. Am stat până la 4 dimineața să găsim ce să cântăm. Este cu adevărat chimie. De foarte multă vreme eu nu am mai simțit așa conexiune”, au spus cei doi înainte de a urca pe scenă.

The Jazzy Jo Experience interpretează piesa „I want love” de la Jessie J, pe scena X Factor 2021, în Battles

The Jazzy Jo Experiencea creat un moment special pe scena X Factor, cu o performanță greu de egalat a piesei „I want love” de la Jessie J, care a fost pe placul juraților, care au ținut să-i felicite.

Deși au experiență ca și performeri și ani de zile de când cântă în diverse locații, membrii grupului The Jazzy Jo Experience au avut multe emoții și au cântat sublim, iar Delia, dar și ceilalți jurați au ținut să le transmită mai multe cuvinte frumoase.

„Vine un moment în care vine un moment în viața fiecărui om când trebuie să o iei de la 0. Nu aveam nici cer să mă uit la el, nici soare. Nu mai eram eu. Când am văzut din nou reclama de nou sezon, am vrut să simt emoția aia, o provocare. E un nou început pentru noi toți. E o șansă pe care nu am avut-o până acum”, spune solista Grupului The Jazzy Jo Experience.

Omajii, show-ul total făcut pe scena X Factor, în etapa de Battles din 10 decembrie cu piesa „Aruncă-mă”

Omajii au reușit să creeze un moment inedit pe scena X Factor 2021, în ediția din 10 decembrie, în Battles. Cei doi au ales să reinterpreteze piesa „Aruncă-mă” de la Delia pe care au cântat-o impecabil.

Jurații au fost surprinși de vocile care s-au armonizat frumos, dar Loredana și Florin Ristei au sesizat câteva greșeli vocale pe care aceștia le-au avut, dar cu toate acestea, au reușit să pună în scenă o energie puternică.

„Astăzi nu port turbanul pentru melodia pe care o cântăm no este despre a fi dezbrăcat emoțional. E o conexiune pură între noi. Cântecele pe care le-am ales descriu ce se întâmplă între noi acum”, au spus cei doi concurenți care formează grupul Omajii.

The Jazzy Jo Experience și Omajii s-au duelat pe scena X Factor 2021 cu piesele Golddigger, I Can't Dance și versuri proprii

Cele două grupuri au prezentat pe scena X Factor 2021 un mash-up format din: Kanye West și Jamie Foxx - Golddigger, Genesis - I Can't Dance și versuri proprii.

Cele două grupuri au făcut o demonstrație de voce, carismă, mișcare scenică și interpretare. The Jazzy Jo Experience și Omajii au făcut un show de senzație, cele două fete Jo și Oma jucând o adevărată luptă pentru Majii. Au fost atingeri și gesturi care i-au lăsat pe jurați cu gura căscată.

Grupul Omajii a cântat „Lose Yourself”, „Dream on” și „Mărie și Mărioară”, la X Factor 2021

Grupul Deliei Omajii a făcut un show memorabil la x Factor, în seara de pe 17 decembrie 2021. Cei doi au început prestația cu piesa „Dream on” de la Aerosmith au continuat apoi cu „Lose Yourself” de la Eminem și au încheiat apoteotic cu o piesă din folclorul românesc. Fanii și jurații au fost încântați să o audă pe franțuzoaica cu origini africane cântând îndrăgita melodie „Mărie și Mărioară”.

Cei doi au creat un show memorabil, demn de această etapă a competiției X Factor, iar jurații au apreciat momentul.

The Jazzy Jo Experience au cântat piesele „Don't stop me now” și „Bohemian Rhapsody” de la Queen

După duelul cu rivalii lor Omajii, membrii grupului The Jazzy Jo Experience au urcat pe scenă încrezători în forțele proprii și i-au dat pe spate pe jurați. Jo, solista grupului, a cântat desculță, a fost suavă, energică, iar olegii din culise au comparat-o cu o zână.

Înainte de a urca pe scenă, Jo a mărturisit că faptul Ar însemna o reconfirmare a faptului că și-a ales bine meseria, o readucere în actualitate a vibe-ului pe care l-a construit și un drum nou.

Cine sunt Majii și Oma - Omajii - de la X Factor 2021 România

Majii Elvis Silitra i-a impresionat pe jurați încă de la audiții, reușind să ajungă în bootcamp-ul X Factor 2021 cu 4 de „DA”.

„Primul lucru cu care vreau să încep este că nu sunt norocos. Nu mă simt norocos, nu mi s-a dovedit că sunt norocos. A trebuit să trag cu dinții pentru orice am vrut să fac”, a mărturisit Elvis.

Concurentul X Factor a mărturisit că nu a început să cânte din copilărie și că la început, pentru că nu știa cum să își exprime vocea, a încercat mai multe genuri de cântat.

„Habar n-am de ce fac muzică dacă mă întrebi”, a mai spus Elvis.

Când era mic, Elvis spune că îi plăceau desenele animate și acum se inspiră din anime-uri. Tot el se ocupă de producție, regie și compus piese, iar abia apoi cere păreri pentru a vedea ce impact poate avea asupra ascultătorilor cu piesele sale.

Oma Jali s-a născut în Franța, dar familia ei este din Camerun. Este o tânără de 34 de ani plină de viață, energică, pasionată de muzică și mai presus de toate mamă a doi copii minunați.

“Am două zile fericite în viața mea. Prima e cea în care s-au născut copii mei, am unul de 9 a și unul de 7 ani. Cea de-a doua este ziua în care am decis să devin cântăreață, cântăreață profesionistă”, povestește la testimoniale Oma Jali.

Viața de cântăreață o duce prin cele mai interesante locuri și evenimente private, care îi completează viața de artist.

“Cânt la evenimente private și în locuri de genul ăsta. Pot cânta rock, reggae, soul, funk, orice… ”, mai spune concurenta în preselecții.

Cine este trupa The Jazzy Jo Experience de la X Factor 2021

The Jazzy Jo Experience este o trupa renumită în lumea artistică pentru interpretarea muzicii jazz, din care fac parte Ioana Sihota, Adrian Neagu, Rareș Neagoe și Cauê de Marinis.

“Noi suntem trupa la care trebuie să fiți atenți anul acesta! Venim cu o experiență nouă, cântăm deja împreună de patru ani de zile, suntem închegați, ne cunoaștem, ne simțim unul pe celălalt. În schimb, miza pentru noi este mult mai mare, pentru că suntem muzicieni și asta facem!

Cred că putem să câștigăm X Factorul pentru că în primul și în primul rând venim cu ceva altfel, o experiență care unește patru experiențe”, spun componenții trupei The Jazzy Jo Experience.

Ioana spune că îi cunoaște pe toți jurații și că este colegă cu ei de ani de zile. Trupa The Jazzy Jo Experience consideră că presiunea concursului îi va ajuta să crească, iar jurizarea mai dură față de cea pentru o trupă de amatori este doar un pas spre atingerea scopului lor.

“Vine o vreme în viața unui artist în care trebuie să ai parte din nou de provocări! Nu am mai fost la un concurs de foarte mult timp, îmi era dor de aceste emoții”, a declarat solista trupei.

