Irina Serafimciuc l-a impresionat pe Ștefan Bănică cu timbrul său vocal. Ce le-a cântat juraților X Factor: „Mi-a plăcut!”

Irina Serafimciuc se numără printre concurenții care și-au făcut curaj să urce pe scena X Factor sezonul 11 în cea de-a opta ediție a show-ului, de pe 16 martie 2025. Tânăra a reușit să-l impresioneze pe Ștefan Bănică cu energia sa vocală.

Irina Serafimciuc a venit din Republica Moldova pentru a demonstra tuturor că locul său este pe scenă. Deși este antrenor de fitness în viața de zi cu zi, tânăra își dorește o carieră în industria muzicală.

De-a lungul anilor, concurenta s-a lovit de multe refuzuri la diferite concursuri de muzică. Așadar, tânăra s-a înscris la X Factor sezonul 11 pentru a-și confirma faptul că are voce. Chiar dacă are studii în industria artistică, aceasta nu a cântat niciodată în fața unui public.

„Nu am activitate muzicală, dar am terminat Facultatea de Muzică, apoi am făcut Masteratul. Cât de la trei ani, dar nu am făcut până acum bani din muzică. Doar am studiat. Mă ocup cu sportul de când am terminat Masterul.(...) Foarte multă lume îmi spunea că trebuie să cânt. Oamenii au avut întotdeauna impresia că eu nu vreau să cânt, dar nu cunoșteau faptul că am încercat de foarte multe ori să fac asta, dar mi-au fost închise uși. Mereu a fost un nu. Nu am mai înțeles încotro să o iau, dacă să mai cânt sau ce să mai cânt.”, le-a povestit juraților.

Ștefan Bănică a fost impresionat de timbrul vocal al Irinei Serafimciuc în ediția opt din sezonul 11 X Factor, de pe 16 martie 2025

Irina Serafimciuc a făcut spectacol pe scena X Factor în a opta ediția a show-ului, de pe 16 martie 2025. Tânăra a reușit să-l impresioneze pe Ștefan Bănică cu timbrul său vocal, motiv pentru care cuvintele de laudă nu au întârziat să apară.

„Am observat un lucru pe care nu l-am mai văzut aici. Nivelul tău energetic vocal a fost zid, a fost același de la cap la coadă. E foarte greu să ai un astfel de nivel energetic al vocii. Pe mine m-a dat pe spate sau m-a cucerit dacă vrei. Mi-a plăcut această constanță a energiei vocale!”, a dezvăluit juratul.

„A fost pe repede înainte totul! Mie nu mi-a plăcut atât de mult, mi s-a părut că e ciudată abordarea!”, a completat Delia.

„Ai o energie bună. Mi-au plăcut mult și floricelele, cum le zicem noi în muzică. Mi-a plăcut și vocea aia soft, dar a fost prea puțin. A furat ea un pic la ritm și o cânta în avans, dar așa are ea timbrul, mai energetic. Mi-a plăcut, nu știu cât de mult, dar mi-a plăcut!”, a mai spus Marius Moga.

„Ștefan are dreptate, ai fost cu energia la maxim!”, a mai spus și Puya.

Irina Serafimciuc a primit 3 x DA și un NU din partea Deliei. Așadar, concurenta are toate șansele să meargă în etapa următoare a competiției.

