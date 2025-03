Andra Ivănuș, concurenta cu un optimism de neclintit care i-a cucerit pe jurații X Factor: „Le datorez totul bunicilor mei”

Andra Ivănuș se numără printre concurenții care au urcat pe scena X Factor în a șaptea ediție a emisiunii. Tânăra a dezvăluit că face canto de 19 ani și își dorește ca participarea în acest show să fie rampa ei de lansare.

A șaptea ediție din noul sezon X Factor a adus pe micile ecrane ale publicului noi concurenți talentați. Marius Moga, Puya, Delia și Ștefan Bănică s-au bucurat din plin de fiecare moment.

Printre cei care au cucerit publicul cu talentul lor s-a numărat și Andra Ivănuș, care a fost o adevărată surpriză. Concurenta a dezvăluit în backstage că și-a descoperit pasiunea pentru muzică de când era mică, datorită mătușii sale, pe care o auzea mereu cântând.

„Eu am crescut cu bunicii și cu mătușa mea, în mare parte, pentru că mama a fost plecată în străinătate și eu am trăit fără tata. N-am crescut cu tata de mică, pentru că s-au despărțit de când eu aveam un an. Ei nu au fost căsătoriți, pur și simplu s-au despărțit și și-au văzut fiecare de viață și nu am crescut cu el. Le datorez totul bunicilor. Nu cred că aș fi devenit cine sunt acum fără ei. Modul în care m-au crescut este de nota zece. Ei lucrau în perioada aia și au trebuit să aibă grijă și de mine și de prioritățile mele. Pentru că eu voiam să fac și canto și dansuri. Și mama știe asta, pentru mine, ei sunt pe primul loc”, a dezvăluit concurenta la X Factor, ediția de pe 9 martie 2025.

Citește și: Filip Zalomir a vrut să renunțe la X Factor, dar totuși a urcat pe scenă! Toți au amuțit când i-au auzit vocea. Ce a dezvăluit

Pe scenă, Andra Ivănuș a ales să interpreteze o piesă destul de grea: „Something In The Way”. Înainte de a cânta, concurenta din București a dezvăluit în fața juraților X Factor că este extrem de entuziasmată, așteptând toată ziua acest moment.

Aceasta a mai spus despre ea că este studentă, în anul trei, dar că, în paralel, este și manager de cafenea, lucru ce îi oferă prea puțin timp ca să cânte.

„Foarte greu, dar îmi fac timp. Fac asta de mică și contează să știi cum să îți gestionezi timpul (...) Eu sunt foarte încrezătoare, eu așa vreau și cred că așa o să fie”, a spus Andra Ivănuș, făcându-i extrem de curioși pe jurații X Factor, în ediția de pe 9 martie 2025.

Kaufland aduce un plus de energie și inspirație pe platourile de filmare de la X Factor, fiind alături de concurenți în drumul lor spre succes.

Citește și: Carla Boboc a ridicat jurații în picioare cu momentul său spectaculos, la doar 19 ani. Marius Moga a fost impresionat de vocea ei