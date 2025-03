Filip Zalomir i-a uitat pe jurați cu vocea sa surprinzătoare, în ediția 6 din 2 martie 2025 a emisiunii X Factor.

În ediția 6 a emisiunii X Factor 2025 am putut să îl cunoaștem pe Filip Zalomir, un tânăr stabilit cu familia în Austria. Înainte de a urca pe scenă, acesta a avut destul de multe emoții și a socializat în culise cu alți concurenți, în timp ce au savurat toți gustări delicioase puse la dispoziție de Kaufland.

Totuși, când a urcat pe scenă, concurentul i-a fascinat pe toți. Descoperă ce verdict a primit acesta.

Filip Zalomir a vrut să renunțe la X Factor, dar totuși a urcat pe scenă! Toți au amuțit când i-au auzit vocea. Ce a dezvăluit, în ediția din 2 martie 2025

Filip Zalomir are 22 de ani, este din Satu Mare, dar s-a stabilit în Austria atunci când avea 6 ani. În prezent este fotograf, dar marea lui pasiune este muzica.

„Nu am făcut în viața mea nicio oră de canto, pur și simplu cânt eu cu mine acasă, am un calculator, am un microfon karaoke și pur și simplu cânt eu cu mine. Toți frații cântăm, la biserică, acolo am început și eu să cânt, oarecum printr-un pariu, la 13 ani, dacă am curaj să cânt. Și de acolo am realizat că îmi place. Pentru mine, ca să ajung să îmi câștig banii din muzică ar fi cel mai mare vis al meu, să las tot și să fac muzică”, a dezvăluit concurentul, în timp ce savura în culise alături de alți concurenți niște gustări puse la dispoziție de Kaufland.

Citește și: Carla Boboc a ridicat jurații în picioare cu momentul său spectaculos, la doar 19 ani. Marius Moga a fost impresionat de vocea ei

„Eu cred că X Factor îmi va schimba viața și dacă nu câștig sau nu ajung în finală. Eu cred că și o experiență de genul poate să îți schimbe ochii, când vezi o chestier nouă mi se pare că se schimbă ceva și vezi un pic altfel lucrurile. Pentru un cântăreț care e la început de drum, care nu a făcut nicio oră de canto la viața lui, să ajungă pe o scenă de genul cred că este o experiență aproape unică în viață. Părinții mei nu știu că sunt la X Factor, probabil că dacă le-aș spune acum ar zice să mă gândesc bine dacă chiar vreau să merg, sunt pe stil mai vechi. Nu știu cum ar reacționa și nu vreau să le creez o stare neplăcută. Atunci când o să vadă la televizor, atunci o să afle că am fost la X Factor. Sunt foarte, foarte emoționat. Îmi e puțin frică de Ștefan, pare sever”, a mai zis Filip în culise.

Ca să impresioneze jurații, concurentul a ales să interpreteze piesa „Dancing on my own” și încă de la primele note acesta a captat atenția tuturor datorită vocii sale deosebite. Momentul a fost unul cu adevărat magic și toți l-au aplaudat.

„Filip, nu contează că nu ai făcut canto, important e ce transmiți. Iart u transmiți, mi-ai dat o stare bună și da, vreau să aud așa ceva, vreau să te văd mergând mai departe, vreau să te văd cum evoluezi, în seara asta ai ajuns la sufletul meu”, a zis Ștefan Bănică.

„Părerea mea e că, dacă Dumnezeu ți-a dat talentul ăsta extraordinar, atunci cine sunt eu să mă opun? E clar că transmiți, ai o voce extraordinară”, a zis Puya.

„Are sinceritate, are un fel de-a cânta foarte sincer, fără ornamente, e acolo, e pur. Se poate construi foarte mult pe vocea ta, poți evolua foarte mult. Cred că ai aici oamenii care te pot ajuta să depășești faza asta. Bravo, a sunat frumos și sincer”, a dezvăluit Delia.

Tânărul a dezvăluit faptul că mereu a avut o relație specială cu muzica, aceasta fiind și cea care l-a motivat să fie mereu optimist, indiferent de situație.

Cu patru de „DA”, concurentul a primit șansa de a merge mai departe, în sezonul 11 al emisiunii X Factor.

În culise, Filip a dezvăluit că în seara de dinainte a vrut chiar să renunțe, dar iată că și-a făcut curaj să urce totuși pe scenă.

Kaufland susține curajul concurenților care pășesc pe scena X Factor sezonul 11, fiind alături de aceștia în drumul lor către succes.