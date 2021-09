X Factor 2021, 13 septembrie. Giani Baidoc a venit din "taxiul discotecă" și a cântat Dan Spătaru - "Să cântăm chitara mea"

Giani Baidoc este "taximetrist cântăreț", așa cum el își spune. Pasionat de muzică din tototeauna, s-a hotărât să treacă la acțiune și să arate tuturor talentul pe care îl are.

Loredana: "Taximetriștii mi se par cei mai cool pentru că ei au atâtea povești, încât sunt ca niște psihanaliști".

Concurentul a adus buna dispoziție pe scena X Factor când a început să povestească că el este "Taxiul Discotecă" din Constanța.

Momentul lui Giani Baidoc. Cum a cântat Dan Spătaru - "Să cântăm chitara mea"

Imediat după ce a terminat povestea meseriei sale și a felului în care îmbină taximetria cu muzica, Giani Baidoc a trecut la momentul special al serii.

Acesta a interpretat melodia lui Dan Spătaru, "Să cântăm chitara mea" și i-a făcut pe jurați să cânte și să danseze.

Loredana s-a ridicat în picioare, iar Ștefan Bănică a cântat alături de Giani Baidoc. Jurații au savurat cu zâmbetul pe buze. Giani Badioc a încheiat momentul spunând: "Să nu plictisim lumea" și a stârnit râsete în platou.

Acesta a primit roporte de aplauze din partea juriului și a celor prezenți în platou.

Citește și: X Factor 2021, 13 septembrie. Corul Madrigal, moment special pe note înalte. Loredana, în lacrimi la final

Jurizarea lui Giani Baidoc

Ștefan Bănică: "Mie mi-a adus o stare de bună dispoziție cu acestă piesă (...). Pentru X Factor nu e ce trebuie, dar pentru buna dispoziție, pentru felul cum ești tu ca om și așa ca pasiune, din partea mea e un mare DA"

Delia: "Și pentru creativitatea asta pe care am văzut-o și pe Youtube, pentru acestă chestie, pentru această găselniță cu disco-taxi ai un DA din partea mea"

Florin Ristei: "Promit când vin în Constanța, facem un featuring în mașină și îl și filmăm (...). Eu zic nu astă-seară"

Loredana: "Eu mă gândesc în seara asta să-ți ridic încrederea și să-ți dau un DA"

Giani Baidoc a primit 3 X DA și este pe lista scurtă de așteptare.

Povestea lui Giani Baidoc

Giani Baidoc are 45 de ani, este din Constanța și face taximetrie. Concurentul povestește că pasiunea lui primordială este muzica, însă mereu s-a ocupat de altceva, iar din când în când a mai încântat clienții cu vocea sa.

"Muzica a fost întotdeauna o pasiune ascunsă a mea. Întotdeauna m-am ocupat de alte lucruri și muzica am lăsat-o pe locul doi. Când am jucat fotbal în tinerețe, tot așa, muzica în particular. Acum iar, cu taximetria, am lăsat muzica pe locul doi. Sper de acum încolo să trec muzica pe primul plan", spune Giani Baidoc.

Taxiul pe care îl conduce are o poveste interesantă. El este "taxiul discotecă" din Constanța: "Sunt taximetristul cântăreț. Le pun muzică, luminițe, lasere pe jos, boxe, microfon. Le dau microfonul clienților să cânte karaoke. Am două microfoane. Deci am stativ la microfon", a povestit Giani Baidoc juraților X Factor.

Despre sezonul 10 X Factor

Jurații Loredana, Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei vor avea parte de concurenți și spectacol de zece, iar emoțiile îi vor ține cu sufletul la gură atât pe ei, cât și pe cei de acasă. În acest sezon, cei 4 jurați au primit câte un grup: Delia va coordona Grupurile, Ștefan Bănică va coordona Băieții, Loredana va avea categoria Mixt, iar Florin Ristei va avea grupul de Fete.

Pe parcursul celui de-al zecelea sezon, fanii X Factor vor avea ocazia să își exprime preferințele față de concurenți chiar în timpul reprezentației acestora, prin intermediul aplicației Antena 1.

La finalul fiecărei prestații, cei de acasă vor putea vedea pe Antena 1 rezultatul interacțiunilor și vor afla, astfel, dacă au fost sau pe aceeași lungime de undă cu jurații X Factor.

Pregătește-te de spectacol! Abonează-te la AntenaPlay și vezi înreg sezonul X Factor.