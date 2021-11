X Factor 2021, 26 noiembrie. Les Divas au impresionat publicul cu o piesă de la Keala Settle, intitulată „This Is Me”

Les Divas au impresionat juriul X Factor și publicul deopotrivă cu o interpretare specială a piesei This is me, iar juriul a fost impresionat de performanța lor vocală.

Les Divas, spectacolul vocal de pe scena X Factor 2021, Bootcamp Delia

Cele trei femei au reușit să creeze un moment unic pe scena X Factor, în etapa de Bootcamp 2021.

„Eu cred că putem avea ceva in plus, puterea. Suntem trei femei puternice, frumoase, curajoase. Femeil sunt mereu mai șmechere. Eu sunt o puternică promotoare a femeilor puternice”, spune ele.

„Sunteți superbe”, le felicită Delia.

„Acum ne numim Divas. Suntem într-o fază de schimbare”, mai spun acestea.

Jurizare Les Divas la X Factor 2021, 26 noiembrie

„Ce performanță! Martina a venit cu un touch foarte bun, vocea ei este foarte frumoasă, clară, luminoasă”, spune Loredana.

„Este clar că veniți din show-ul acesta total de musical. V-ați pregătit foarte mult. Delia, tu știi cel mai bine ce-ți dorești. Dar pentru prestația din seara aceasta ați merita un scaun”, spune Florin Ristei.

„Ați fost strălucitoare, într-adevăr. Cu toată inima și dragul din lume, pleacă Bulgaria, Quartet Belcanto”, spune Delia.

Cine sunt concurentele Les Divas de la X Factor 2021

Trupa Les Divas a urcat pe scena X Factor pregătită să ia cu asalt jurații, cu vocile lor suave. Cele trei concurente au ajuns pentru prima dată în România. După un zbor obositor din Italia, cele 3 concurente au venit la preselecții direct de la aeroport, după un somn de 3 ore.

Două dintre fete se cunosc de mulți ani și au mai colaborat pe plan muzical, iar la X Factor e prima oară când cele trei cântă pe o scenă așa de mare.

“Eu mă cunosc cu Claudia de mai mulți ani și am mai colaborat. Francesca ni s-a alăturat și grupul a luat naștere acum câteva luni. Așa că am decis să ne unim vocile și să facem acest trio”, a mărturisit Clarissa, una dintre membrele Les divas.

