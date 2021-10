X Factor sezonul 10, 22 octombrie 2021. Valentina Martucci: Aretha Franklin - (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

În a 9-a ediție al sezonului 10, de la X Factor, din date de 22 octombrie 2021, Valentina Martucci, din Italia, a cântat versurile melodiei "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman l", interpretată de Aretha Franklin: Eu sunt Valentina Martucci și am 30 de ani și vin din sudul Italiei. „You make me feel like a natural woman” voi cânta”.

Vineri, 22.10.2021, 16:57