Ei sunt concurenții din categoria Loredanei care merg direct în Bootcamp. Jurata X Factor e mentorul băieților sub 24 de ani

Theodor Andrei

Theodor are 15 ani și a venit cu temele făcute la X Factor 2020. Concurentul le-a avut pe toate: ținută, voce și atitudine.

Adolescentul a recunoscut că este fanul numărul 1 al lui Ștefan Bănică și că are o colecție impresionantă a albumelor lansate de juratul X Factor.

În etapa audițiilor sezonului 9 X Factor, Theodor Andrei a interpretat într-o manieră originală piesa "If I Can Dream", a lui Elvis Presley.

Timbrul aparte și curajul cu care a ales să abordeze melodia i-au adus locul în Bootcamp.

Robert Botezan

Robert Botezan a impresionat audiența cu o compoziție proprie, intitulată "Lucifer".

La momentul apariției pe scena X Factor, Robert Botezan avea 23 de ani, iar prestația lui memorabilă i-a adus locul în categoria Loredanei.

"Sunt un om diferit și un artist greu de înțeles, cel puțin deocamdată", a spus Robert Botezan.

Cu un stil aparte și o voce cum rar ai ocazia să auzi, concurentul a reușit să demonstreze că are toate atuurile pentru a merge direct în Bootcamp.

Arthur Horeanu

Arthur Horeanu e definiția concurentului talentat, cu un stil unic, dornic de afirmare. Adolescentul de 15 ani a pășit încrezător pe scena X Factor și, pe acordurile piesei "I Don't Want To Be" le-a oferit tuturor un spectacol de zile mari.

"Face parte din așii mei! Poate chiar jokerul!", a declarat Loredana.

Loredana a fost încântată de modul în care s-a prezentat Arthur pe scena X Factor și a decis să îi ofere șansa de a merge direct în Bootcamp.

Denis Costea

Denis Costea le-a demonstrat juraților X Factor că este un showman desăvârșit.

Concurentul de 14 ani a urcat pe scenă cu mult curaj și a interpretat piesa "Cruisin' for a Bruisin'". Elementul surpriză al momentului său a fost saxofonul, un instrument pe care Denis îl stăpânește extrem de bine.

"E cea mai mișto apariție din această seară: tu, cum ai venit cu saxofonul și cum ai vorbit. Te rog din suflet, păstrează-mă în starea asta", i-a spus Ștefan Bănică lui Denis Costea.

X Factor #DENEOPRIT ⏩ Urmărește noul sezon vineri, la ora 20:30, la Antena 1 și pe Antena Play!​