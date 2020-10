Ei sunt concurenții din categoria Deliei care merg direct în Bootcamp. Jurata X Factor e mentorul grupei "mixt peste 24 de ani"

Otilia Gogu

Otilia Gogu a urcat pe scena X Factor 2020 împreună cu fiica sa, Adelina, însă duetul lor nu i-a convins pe jurați că trebuie să meargă mai departe în concurs în această formulă.

Grupul format din mamă și fiică a interpretat piesa "Două Inimi" de la Feli, iar Otilia Gogu a fost cea care a primit 4XDA pentru momentul oferit în etapa audițiilor.

Otilia Gogu merge mai departe în Bootcamp datorită recomandării inspirație a lui Florin Ristei. Juratul i-a propus Deliei să o aleagă pe mamă, în detrimentul fiicei, iar artista a acceptat.

Citește și: Ei sunt concurenții din categoria lui Florin Ristei care merg direct în Bootcamp. Juratul X Factor e mentorul grupurilor

Alina Dincă

Alina Dincă are 30 de ani și a primit 4XDA la X Factor după ce a impresionat publicul pe acordurile melodiei "Love On The Brain".

De profesie antrenor vocal, Alina Dincă și-a dorit să experimenteze emoțiile scenei în calitate de concurentă în sezonul 9 al show-ului X Factor.

Vocea sa specială a cucerit audiența din prima secundă, iar momentul său a fost unul încărcat de emoție.

"Felicitări, ești în Bootcamp", a anunțat-o Delia pe Alina Dincă la finalul prestației pe scenă.

Sonia Mosca

Sonia Mosca are 29 de ani și a venit la X Factor tocmai din Napoli. Italianca le-a povestit membrilor juriului că are muzica în sânge și provine dintr-o familie de muzicieni, tatăl ei fiind baterist, iar mama soprană.

Publicul a amuțit atunci când Sonia a început să cânte piesa "And I Am Telling You I'm Not Going", iar jurații au realizat că au în fața lor un talent inegalabil. La final, juriul s-a ridicat în picioare, extaziat de talentul frumoasei italience.

"Dacă închideam ochii credeam că e Jennifer Hudson!", a declarat uimit Ștefan Bănică.

Juraților le-a plăcut atât de mult vocea Soniei încât au invitat-o să mai interpreteze o melodie. De data aceasta, italianca a ales piesa "Burn Baby, Burn".

Kalon Rae

Kalon Rae este posesorul unei voci aparte, iar apariția sa pe scena X Factor 2020 a fost una de excepție.

"Vreau să cuceresc lumea! Ceea ce înseamnă că vreau ca toată lumea să asculte muzica făcută de mine", a spus plin de entuziasm și încredere concurentul X Factor, Kalon Rae.

Născut în Italia, dar crescut în Londra, Kalon Rae a primit 4XDA în etapa audițiilor X Factor și merge direct în Bootcamp.

Jovial și cu un stil nonconformist, Kalon Rae a decis să încânte audiența cu o interpretare sensibilă a melodiei "Lately".

Citește și: Concurentele din categoria lui Ștefan Bănică care merg direct în Bootcamp. Juratul X Factor e mentorul fetelor sub 24 de ani

Iulian Canaf

Iulian Canaf a impresionat juriul X Factor și publicul deopotrivă, cu vocea lui de aur. Concurentul are blues-ul în sânge, iar pasiunea lui pentru muzică i-a adus 4XDA și un loc direct în Bootcamp.

În fața juraților X Factor, Iulian Canaf a ales să interpreteze piesa "Please Accept My Love", iar Delia s-a declarat fascinată de momentul său.

"Ce am văzut astă seară este reprezentarea pasiunii și talentului în stare inițială", spune Florin Ristei, plin de admirație pentru concurent.

X Factor #DENEOPRIT ⏩ Urmărește noul sezon vineri, la ora 20:30, la Antena 1 și pe Antena Play!​​